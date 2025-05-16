Сережки часів СРСР продають за шалені гроші в Україні: що в них особливого (фото)

Ювелірні вироби з діамантами в Радянському Союзі були справжньою розкішшю та символом особливого статусу

В Україні продають діамантові сережки, які були шалено популярні в часи СРСР. Їх ціна така сама, як і новий флагманський смартфон від провідних виробників.

Відповідне оголошення з'явилось на українському маркетплейсі OLX. Автор оголошення показав, як виглядають сережки.

Ювелірний виріб коштує 50 000 грн. Сережки мають елегантну круглу форму з характерною для радянських ювелірних виробів симетричною композицією.

Вони виконані у вигляді невеликого круглого медальйона з розкішним розташуванням діамантів. Центральний, більший за розміром діамант, оточений меншими каменями, які утворюють форму квітки або сонця.

Згідно з описом оголошення, сережки виготовлені із золота 583 проби загальною вагою 7,4 грама та прикрашені 18 діамантами.

Продавець зазначає, що вироби мають висновок геммолога та були професійно почищені у ювеліра, що підтверджує їхню автентичність та хороший стан.

Варто зазначити, що ювелірні вироби з діамантами в Радянському Союзі були справжньою розкішшю та символом особливого статусу. У часи тотального дефіциту такі прикраси були недоступні для більшості громадян, а їх придбання часто вимагало особливих зв'язків або місяців очікування в чергах.

Варто зазначити, що в СРСР діаманти та золото розглядалися не лише як прикраси, але й як надійний спосіб зберегти заощадження. В умовах закритої економіки та відсутності можливості інвестувати в нерухомість чи акції, ювелірні вироби часто ставали сімейними реліквіями, які передавались із покоління в покоління.

Сьогодні такі речі користуються особливим попитом серед колекціонерів та поціновувачів вінтажних прикрас.

Раніше "Телеграф" писав, що сервіз з СРСР продають на аукціоні. Охочі можуть придбати набір за повну ціну — 421 000 грн.