При эвакуации из Белополья произошла трагедия. Где этот город на Сумщине и как он выживает (фото и карта)

В городе нет ни одной невредимой многоэтажки

Утром 17 мая российские войска обстреляли гражданский автобус на выезде из Белополья, что в Сумской области — погибли люди, есть и раненые. Город сейчас находится под постоянными атаками со стороны врага, а люди уезжают, пытаясь спасти свою жизнь.

В этом материале "Телеграф" подробно рассказывает о расположении и обстановке в населенном пункте.

Белополье – город в Сумском районе.

Белополье на карте

Расположен населенный пункт на берегах рек Вир и Лед, на расстоянии примерно 44 км от Сум — областного центра. По данным 2024 года, численность населения составляло около 6 тысяч человек.

Какая обстановка в Белополье

Как сообщило "Суспільне", армия России не прекращает обстрелы по городу — кафиры применяют управляемые авиабомбы, дроны и тому подобное. Но, несмотря на опасность, некоторые люди возвращаются в Белополье.

Еще 2 недели назад, в начале мая, открылось несколько магазинов после авиаудара 8 апреля 2024 года.

По состоянию на 2 апреля часть Белопольской громады находилась в зоне активных боевых действий, другая — в прифронтовой. В селах, расположенных ближе чем за 5 км к границе с РФ, людей практически не осталось. По словам заместителя городского головы Владимира Видуева, в городе нет ни одной невредимой многоэтажки.

В громаде работают медучреждения: центральная больница, амбулатория, ФАПы — в обычном режиме.

В Белополье постоянно поступает помощь международных и украинских благотворительных организаций — одежда, продукты, стройматериалы. Ее в первую очередь получают пенсионеры, многодетные семьи и ВПЛ.

По данным DeepState, до границы с РФ от Белополья – 6,7 километров.

Небольшой город Сумской области Белополье, которое, несмотря на ежедневные обстрелы и близость к границе с Россией, продолжает жить. Однако обстановка там остается сложной.

Ранее "Телеграф" сообщал, как живет под ежедневным обстрелом Белополья в 2024 году. Детали – в фоторепортаже.