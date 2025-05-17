"Этот май такой октябрь": в сети шутят из-за необычной погоды в Украине

Не все люди любят прохладную погоду

В начале мая погода в Украине выглядит совсем не похожей на то, что привыкли наблюдать синоптики в конце весны. Вместо почти летнего тепла столбики термометра показывают меньше +20 даже в самые теплые периоды дня, что не могло остаться без внимания пользователей сети.

Украинцы ответили на погодные капризы во вполне типичном стиле — шутками и мемами. А "Телеграф" собрал лучшие.

В частности, пользователи сети отметили, что текущая погода очень напоминает не о приближении лета, а о средине осени.

Другие же отметили, что убирать теплые на дальнюю полку оказалось слишком рано.

То же касается и теплого одеялка.

В любом случае, выходить на улицу сейчас точно не самое лучшее время.

Хотя наверняка найдутся и те, кому такая погода придется по душе.

В любом случае, определенные плюсы в ситуации есть.

И если собрать все эти "плюсы" в кучку, то ситуация даже не будет выглядеть настолько плохой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду прогнозируют народные синоптики на лето в 2025 году. Считается, что оно будет весьма прохладным.