Посреди Николаева появился "трон Путина": инсталляция насмешила украинцев (видео)

В Николаеве канализационный люк, из которого фонтаном хлестала вода, закрыли весьма необыкновенным образом

В Николаеве посреди дороги прорвало канализацию, которую сверху прикрыли деревянной табуреткой. Пользователи сети уже начали придумывать необычные названия такому "ноу-хау".

Соответствующее видео было опубликовано в местном Telegram-канале. Автор прозвал необычную конструкцию "новым арт-объектом" в городе.

Отмечается, что табуретка перекрывает открытый люк, из которого фонтаном бьет вода, возле Баштанского рынка. Вероятно, это было сделано, чтобы на него не наезжали машины.

В комментариях под роликом люди уже начали придумывать свои смешные названия. В частности, некоторые прозвали:

"Реформа ЖКХ: инсталляция";

"Фотозона";

"Люкотрон";

"13-й стул";

"Трон Путина";

"Гордость мэра";

"Фонтан"…

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Житомир выделился особыми необычными клумбами. Сразу по нескольким адресам в городе на них – старые мягкие игрушки. В комментариях мнение по поводу такого типа украшений разделилось. Некоторые считают, что это похоже на сцену из голливудского фильма ужасов. А другая половина считает, что в жизни это выглядит намного лучше, чем на видео.