Арбузинский каньон — потерянный рай в степи. Почему туда стоит поехать

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Весна в Украине истекает и скоро начнется лето. Вы уже придумали, куда можно поехать на отдых?

"Телеграф" расскажет об уникальном месте в Николаевской области — Арбузинском каньоне. Кстати, недавно мы писали об истории Актовского каньона.

Что известно об Арбузинском каньоне

Объект расположен недалеко от села Трикраты и Актового. Он включен в состав Национального природного парка "Бугский Гард". Учитывая непосредственную близость к Актовскому каньону, ему дали еще одно имя — Малый Актовский каньон. Зарождение скальной породы произошло еще 4 миллиарда лет назад. Регулярная вулканическая активность способствовала разрастанию каменных образований. Несмотря на то, что скалы имеют достаточно солидный возраст, они смогли сохранить свой первозданный и величественный вид.

На протяжении нескольких веков под влиянием ручьев, реки Южный Буг, в породах постепенно вымывались ходы, образовывались ущелья. Все это привело к созданию Арбузинского каньона в том виде, в каком он сохранился до наших дней. Местные жители утверждают, что земля этой локации никогда не промерзает. Связывают такой феномен они с не зрелым вулканом, который и сегодня изредка напоминает о себе. Непрямым тому подтверждением можно увидеть здесь зимой фиалки и зеленую траву.

В длину каньон составляет около 1500 метров. Его склоны сравнимы со скальными стенами, имеющими многочисленные срезы и обрывы. Нижняя часть представлена большим количеством больших валунов. Они, вследствие постоянного воздействия воды, приобрели округлые формы и летом практически всегда покрыты мхом. Скалистый профиль фактически создал естественный лабиринт. Прогуливаясь по нему, туристы наслаждаются пением птиц, удивительными представителями местной фауны и флоры.

Существует легенда, что свое название речушка получила еще в древние времена, поскольку по ней активно велся сплав арбузов вниз по течению. Церковные записи говорят о том, что раньше Арбузинка была полноводной. По ее берегам активно росла ива и бузина. В жаркую жару, водоем мельчал. В результате растения испытывали нехватку влаги. Это стало причиной их выгорания и обретения темно-бурого оттенка. Подобный нюанс привел к тому, что местные жители стали называть реку гар бузины. Позже, когда она обмелела, ей дали более ласковое и мелодичное имя – Арбузинка.

Чем заняться

Арбузинский каньон является отличным местом, где удастся организовать хороший семейный отдых. Маленьким посетителям будет интересно увидеть здешних жителей, в частности диких кабанов, бизонов, оленей, ящериц, кротов, ондатра и т.д. В начале лета сюда приезжают с целью отведать вкусную землянику, которая ковром устилает ландшафт.

Прежде чем попасть сюда, следует ознакомиться с разнообразием здешних валунов. Каждый из них имеет свое название, в частности, Сковорода, Тещин Язык, Каменный мешок и т.д.

Во время организованной экскурсии в Арбузинский каньон вы сможете узнать о том, что здесь есть и жертвенные образования, где регулярно проводились языческие ритуалы. Многочисленные склоны каньона поросли редкими травами, кустарниками и деревьями.

Все они создают удивительную цветовую гамму. Особенно хорошие снимки здесь удается сделать в осенний период. В теплое время года особый интерес вызывает полноводная река, имеющая сильное течение.

Ее прохлады однозначно не хватит в летнюю жару, поэтому иногда здесь встречаются привалы туристов, палаточные поселения. Отдельно необходимо сказать о скале под названием "Пуп земли", которая является самой высокой точкой. С нее открывается роскошный вид на урочище Трикратский лес, Арбузинский и Актовский каньон.

Как доехать

Добраться сюда можно общественным транспортом. В направлении Арбузинского каньона действуют регулярные автобусные рейсы, отправляющиеся из Киева, Винницы, Одессы и Николаева.

Альтернативой может стать железнодорожное сообщение. Ориентиром является город Вознесенск.

По прибытии нужно пересесть на маршрутное такси и следовать в село Трикрата. В среднем дорога занимает около получаса.

Необходимо учитывать, что транспорт ходит по расписанию с достаточно большим интервалом. Двигаясь на автомобиле, желательно выбрать трассу Киев-Николаев. Добравшись до Вознесенска, нужно повернуть в направлении населенного пункта Трикрата (на Братск).

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