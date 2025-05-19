Молочные реки посреди войны. "Укрнафта" потратит миллионы на прихоти (тендер)

Без молока и сливок к кофе можно обойтись во время войны

Закупки во время войны, когда основная задача сохранить Украину, нередко удивляют, потому что средства тратятся на то, без чего можно обойтись. "Укрнафта", например, потратит около 10 миллионов гривен на молоко и сливки.

Информация об этом размещена на сайте государственных закупок Prozorro. "Публичное акционерное общество "Укрнафта" объявило тендер на закупку молока и сливок на сумму 9 395 505 гривен.

В тендере приняли участие два претендента, победителем стало Частное акционерное общество "Юрия". Оно предложило свои услуги по поставке молока за 8 560 235 гривен.

Речь идет о молоке и сливках в картонных коробках и пленке полиэтиленовой. Также "Укрнафта" будет закупать молоко сгущенное, вареное, с сахаром, 8,5% жирности.

Ранее стало известно, что "Укрнафта" потратит миллионы гривен на археологические раскопки. Около города Ромны (Сумская область) при работах на газовой скважине обнаружили находки, составляющие археологическую ценность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на то, чтобы прокормить служащих Национальной гвардии Украины только с начала 2025 года по 20 апреля ушло более 500 миллионов гривен. Эта цифра включает только продукты питания, без столовых приборов и других вещей.