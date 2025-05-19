Какая реальная пенсия должна быть у судьи при зарплате 75 тысяч гривен

Если работать больше и иметь большой стаж, то выплата возрастет

На размер пенсии влияют не только страховой стаж, возраст ухода на отдых, но и заработная плата. Чем она выше, тем больше и пенсионное начисление. А какая пенсия может быть у судьи?

Об этом узнал "Телеграф". Мы использовали специальный пенсионный калькулятор для того, чтобы понять, какую сумму может получить судья на отдыхе.

Если 60-летний судья в 2025 году наработал 30 лет общего стажа, то есть норму на текущий год, при этом отработал 25 лет в должности судьи, получая зарплату в 75 тысяч гривен, то пенсию он может получать 55 900 грн.

Выплата на отдыхе также увеличится, если общий страховой стаж мужчины будет 35 лет, 30 из которых в должности судьи, то тогда его пенсия будет составлять 65 217, то есть больше на 9317 грн.

Следует заметить, что такая сумма была рассчитана без учета уязвимых категорий населения, в частности, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Обратите внимание, что судьи в Украине относятся к особой категории госслужащих, пенсионное обеспечение которых регулируется специальными нормами. Размер пенсии судьи напрямую зависит от стажа работы в должности, который в нашем случае составляет 25 лет из общего 30-летнего стажа.

Также заработная плата судьи значительно колеблется в зависимости от должности и юрисдикции суда. Если председатель суда может получать гораздо больше рядового судьи, то судьи районных судов зарабатывают в разы меньше своих коллег из специализированных судов, не говоря уже о Верховном или Конституционном суде.

К примеру, как сообщал "Обозреватель" в конце 2024 года, заместитель председателя Дзержинского районного суда Харькова Евгений Невеницын заработал в 2023 году 949 010 грн., что в среднем составляет около 79 тыс. грн. в месяц. Эта заработная плата приближена к уровню оплаты труда прокуроров областных прокуратур.

Ранее "Телеграф" писал, какая пенсия будет у мужчины в 65 лет с очень маленькой зарплатой и большим стажем.