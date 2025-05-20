Построено на средства меценатов и стало символом медицинского прогресса: где это готическое здание в Киеве (фото)

Здание, где творилась история украинской медицины и работал легендарный хирург Николай Амосов, сегодня ждет возрождения

На тихой Рейтарской улице, 22 в самом сердце старого Киева притаилось здание с особой историей. Это архитектурное сооружение, гармонично сочетающее готические элементы и черты флорентийского неоренессанса, уже более века сохраняет память о важных моментах киевской истории и украинской медицине.

Усадьба Общества скорой медицинской помощи, или, как ее еще называют Больница на Рейтарской, была возведена талантливым архитектором Иосифом Зекцером в 1913-1915 годах. Городская дума выделила на застройку 15 тысяч рублей, а по 10 тысяч рублей пожертвовали Лазарь Бродский и Александр Терещенко.

Она сразу стала примером передового подхода к медицинской архитектуре. Продуманные до мелочей операционные, специальные подъезды для карет скорой помощи, самое современное в то время оборудование — все свидетельствовало о стремлении создать не просто лечебное учреждение, а настоящий оазис надежды и инноваций.

И это неудивительно, ведь Иосиф Зекцер был не просто архитектором – он стал создателем комфорта, символов и истории Киева. Его идеи, веянья и труд живут в каждом уголке города, вдохновляя новые поколения строителей и жителей столицы.

Одним из самых известных вкладов Иосифа Зекцера в декор киевских зданий стало использование листьев каштана. Именно этот мотив стал позже символом города, узнаваемым и уважаемым всеми киевлянами.

Венецианская готика и флорентийский неоренессанс на Рейтарской

Фасад главного дома больницы выполнен в стилизованных формах венецианской готики с чертами флорентийского неоренессанса. Дворовые фасады окрашены и имеют признаки модерна – удлиненные прямоугольные окна с плоскостными перемычками и граненые выступы лестничных клеток.

Нижняя часть облицована бетонными плитами под гранит, второй и третий этажи расчерчены рустом. Центральная часть фасада акцентирована повышенной пятиоконной секцией с боковыми ризалитами и круглыми крышными окошками.

Окна второго и третьего этажей стилизованы под готические проемы с рустованными арочными перемычками, украшены бетонными рамами с мотивами трилистника и ажурным масверком. Над центральными окнами – сетчатый орнамент, свесы карнизов и щипцов украшены фигурной бетонной кромкой. Центральный вход – деревянная дверь с коваными гвоздями в заглубленной арочной нише.

Первый флигель — кирпичный дом с асимметричным ярусным строением, с парными окнами первого этажа под лучковыми перемычками и простым карнизом, важная часть медицинского учреждения начала ХХ века. Второй флигель – двухэтажное кирпичное здание с подвалом для гаража и конюшни, с широкими лучковыми перемычками на первом этаже и шестью случайными входами.

Трагическая ирония судьбы архитектора

Жизнь и смерть переплелись в трагической иронии, когда сам творец этого архитектурного чуда, Иосиф Зекцер, оказался на пороге своей же больницы, сбитый трамваем в 1933 году. Отказавшись от борьбы за свою жизнь, он произнес слова, ставшие завещанием: "Я много строил… Теперь очередь за другими".

Современное состояние и надежда на возрождение

Особое значение этому зданию придает его связь с легендарным украинским хирургом Николаем Амосовым, который осуществил здесь революционный прорыв в кардиохирургии. В этих стенах, проникнутых духом прогресса и человечности, рождалась современная украинская медицина.

Сегодня оно стоит, заброшенное временем, но не забытое. Его фасады, когда-то излучавшие величие, теперь нуждаются в заботливых руках реставраторов. Больница на Рейтарской, 22 — это не просто архитектурный памятник, это символ эпохи, история, которая ждет возрождения, чтобы снова заговорить с миром своим уникальным языком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где была самая дорогая гостиница в Киеве. Кстати, сегодня здесь учат музыке.