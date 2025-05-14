Где в Киеве был самый длинный мост в Европе и как сложилась его судьба (фото)

Этот мост стал ключевым элементом развития Киева, пережил две мировые войны и оставил заметный след в истории столицы.

Сегодня киевляне ежедневно пересекают Дарницкий мост, не подозревая, что более 150 лет назад неподалеку величаво простирался уникальный в то время мост – самый длинный во всей Европе, ставший настоящим технологическим прорывом и инженерным чудом своего времени, сыграл ключевую роль в развитии Киева как важного транспортного узла.

Это грандиозное сооружение неразрывно связано с именем выдающегося инженера Аманда Егоровича Струве, подарившего городу не только мост, но и ряд других важных инфраструктурных объектов. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Гений инженерной мысли из немецкого рода

Аманд Струве

Аманд Егорович Струве принадлежал к знатному немецкому роду, который со временем укоренился в Российской империи. Талантливый военный инженер оставил неоценимый вклад в развитие Киева XIX века. Струве не ограничился мостостроением – под его руководством в городе появились первые централизованные системы водоснабжения, заработало современное уличное освещение, была запущена конная железная дорога и первый трамвай.

Сегодня о Струве напоминает улица на Куреневке, которая его имя, но масштаб его влияния на развитие городской инфраструктуры Киева значительно шире. Он был одним из тех визионеров, кто превращал провинциальный город в современный европейский мегаполис.

Как появился мост

Строительство первого цельнометаллического железнодорожного моста через Днепр началось в 1868 году. Проект, предложенный Амандом Струве, отличался смелыми инженерными решениями и масштабностью. Мост простирался на 1067 метров – расстояние, которое делало его безусловным рекордсменом среди европейских мостов того периода.

Грандиозное сооружение состояло из 11 опор и 12 пролетов по 89 метров каждый. Для строительства использовали около 3 тысяч тонн чугуна – колоссальный объем металла для строительной индустрии того времени.

Наиболее революционным элементом строительства стала примененная кессонная технология. Сопротивления моста возводились в специальных водонепроницаемых камерах, наполненных сжатым воздухом, что позволяло инженерам и рабочим работать под водой. Такой метод был относительно новым для своего времени и затем применялся при строительстве таких известных объектов, как Бруклинский мост в Нью-Йорке и Королевский мост в Европе.

Стратегический объект Киево-Курской железной дороги

Торжественное открытие моста стало знаковым событием для всей империи. 12 февраля 1870 года через мост проехал первый испытательный поезд, состоявший из шести паровозов. На следующий день прошла официальная церемония открытия. Сооружение получило официальное название Днепровский мост на Киево-Курской железной дороге.

Мост стал ключевым элементом железнодорожной магистрали, соединявшей Киев с Курском – важным транспортным узлом Российской империи. Эта линия имела стратегическое значение как для пассажирских перевозок, так и для транспортировки грузов, способствуя экономическому росту региона. Благодаря новой переправе, Киев получил стабильное сообщение с центральными регионами империи, что усилило его роль как экономического, политического и культурного центра.

Путь сквозь войны и разрушение

Судьба моста Струве оказалась непростой, как и сама история бурного XX века. Пережив Первую мировую войну, мост стал жертвой польско-советской войны – в 1920 году польские войска, отступая, взорвали его, чтобы замедлить продвижение Красной армии.

Однако уже осенью того же года переправа была возобновлена, и она продолжила служить еще два десятилетия. С началом Второй мировой войны мост снова потерпел разрушения – сначала его взорвали советские войска во время отступления в 1941 году, а позже, в 1943 году, окончательно уничтожили немецкие оккупанты при отступлении из Киева. После освобождения столицы неподалеку возвели временные железнодорожные мосты, которые обеспечивали сообщение через Днепр до завершения строительства стационарного моста.

Новая жизнь старой переправы

В 1949 г. на месте разрушенного моста Струве появился современный Дарницкий железнодорожный мост, который и сегодня является важным транспортным узлом столицы. Новый мост стал наследником своего исторического предшественника, продолжая снабжать жизненно важное железнодорожное сообщение через Днепр.

Хотя мост Струве давно не существует как целостный объект, его наследие остается с нами. Сопротивления бывшего моста все еще можно увидеть в Днепре неподалеку от современного Дарницкого моста.

История моста Струве – это история инноваций, испытаний, разрушений и обновлений, которые сформировали современный вид украинской столицы. И хотя сам мост не сохранился до наших дней, его наследие продолжает жить в современной инфраструктуре города и памяти поколений. В следующий раз, пересекая Дарницкий мост, вспомните его знаменитого предшественника – железнодорожный мост Струве, который был настоящим чудом инженерной мысли своего времени и самым длинным мостом в Европе XIX века.

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