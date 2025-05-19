Сегодня здесь обучают музыке, а когда-то была самая дорогая гостиница в Киеве: где это здание (фото)

Эта архитектурная жемчужина Киева пережила войны, пожары и возрождение, став символом несокрушимости украинской культуры

Киевская консерватория — это не только ведущее музыкальное учебное заведение Украины, но и настоящая архитектурная жемчужина столицы с богатой и увлекательной историей. Мало кто знает, что на месте белоснежного здания, ныне являющегося центром искусства, когда-то была другая, не менее значимая для украинской культуры.

Это монументальное сооружение расположено недалеко от Майдана Незалежности в самом сердце исторического центра столицы по ул. Архитектора Городецкого, 1-3. Эта часть Киева является подлинным историческим и культурным сердцем города, где рядом расположены многочисленные достопримечательности архитектуры, музеи, театры и другие культурные заведения.

Элитный отель для избранных

В 1897 году на месте современной консерватории появилась роскошная гостиница "Континенталь", созданная по проекту талантливых архитекторов Эдуарда Брадтмана, Владимира Городецкого и Георгия Шлейфера. Этот отель быстро получил репутацию лучшего в Киеве благодаря современным удобствам: паровое отопление, вентиляция, электрическое освещение, горячая вода и телефонная связь.

Проживание в "Континентале" было доступно далеко не каждому: цена в сутки составляла 15 рублей – половину месячной зарплаты рабочего. Однако это не помешало гостинице стать любимым местом для многих влиятельных и известных людей. Здесь останавливались знаменитые артисты – певцы Федор Шаляпин и Лев Собинов, композитор Леонид Утесов, а также военные и культурные деятели, что делало "Континенталь" настоящим центром культурной жизни Киева.

Творческий клуб "Х.Л.А.М.": центр искусства и литературы

Особую страницу в истории гостиницы "Континенталь" занимает творческий клуб Х.Л.А.М., возникший в 1919 году в подвале этого здания. Название клуба – это аббревиатура от "художники, литераторы, артисты, музыканты", ярко отражающая его многогранный состав. Х.Л.А.М. стал уникальным местом для общения, обмена идеями и творческими экспериментами киевской интеллигенции.

По свидетельству современников, Х.Л.А.М. стал не только местом для дружеских встреч, но и площадкой для творческих дебатов, громких вечеринок, импровизированных выступлений и экспериментов. Здесь часто организовывались литературные чтения, музыкальные вечера, театральные миниатюры. Именно в Х.Л.А.М. зарождались новые художественные течения, впоследствии повлиявшие на развитие киевской богемы.

Война и упадок отеля

Во время Второй мировой войны здание претерпело значительные разрушения. После пожаров и взрывов, организованных НКВД, гостиница прекратила свое существование как роскошное заведение. Временно в нем размещались военные корреспонденты, которые благодаря телефонной связи поддерживали контакт с редакциями других городов. Однако после войны гостиницу больше не открыли.

Новый этап: музыкальная академия имени Украины

В 1956 году здание бывшей гостиницы "Континенталь" получило новую жизнь — здесь разместилась Национальная музыкальная академия Украины. Для нужд консерватории здание отстроили, а в 1955-1958 годах достроили концертный зал в классическом стиле, который стал архитектурным украшением центра Киева. Академия, основанная еще в 1863 году, превратилась в ведущее музыкальное учебное заведение страны, которое готовит талантливых музыкантов и исполнителей.

Сегодня здание Киевской консерватории — это не просто памятник архитектуры, а живой символ богатой культурной истории столицы. Она сочетает в себе страницы прошлого — от эпохи роскошной гостиницы до центра искусства и музыки, что продолжает вдохновлять новые поколения художников и любителей прекрасного.

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