Мультизадачность уровня бог: как мужчина в зале стал звездой TikTok (курьезное видео)

Комментарии под видео — отдельное наслаждение

В сети вирусится видео из тренажерного зала, где мужчина выполняет интенсивное упражнение – слэм с мячом – и параллельно… спокойно разговаривает по телефону, зажав его плечом. Этот момент заставил смеяться тысячи пользователей.

Данное видео было опубликовано в TikTok. Автор подписал его так: "Алюминиевый завод сам себя не продаст!", намекая на серьезность и значимость беседы.

Комментарии под видео – отдельное наслаждение. Один из пользователей шутит: "Але, деньги? Зачем вы мне звоните?", — комментарий получил более полутысячи лайков.

Другая женщина иронически пишет:

"Мальчик: "Не могу говорить — в зале сейчас".

Тем временем мужчина:".

А вот другой украинец намекает, что спортсмен, скорее всего, слушает "боевую задачу" от жены: "Женщина диктует что покупать".

И еще один блестящий комментарий: "Жена после маникюра звонит: "Зай, я такое узнала, ты представь…", — намекает на бесконечные монологи, которые попадаются в парных отношениях. А мужчина, как и герой видео, даже на тренировке слушает внимательно, пусть и с мячом.

Наконец, какая-то пользовательница написала, пожалуй, самый искренний комментарий: "Так я хочу, чтобы мой будущий муж мне отвечал — в любой момент".

Это видео стало точной иллюстрацией того, как современный мужчина сочетает физическую форму с бытовыми обязанностями. И, похоже, именно такая функциональность сегодня в моде.

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