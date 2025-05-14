Мобильные операторы сдерут втрое дороже? Как выбрать самый выгодный тариф в 2025 году

Что предлагает тройка мобильных операторов украинцам

Украинские мобильные операторы предлагают разнообразные тарифные планы, среди которых можно найти бюджетные варианты. Из-за подорожания услуг связи для многих украинцев вопрос выбора выгодного тарифа стал особенно актуальным.

"Телеграф" проанализировал, какие тарифные планы предлагают украинские мобильные операторы.

Какой самый дешевый тариф в "Киевстаре"

Самый дешевый тариф "Киевстара" в 2025 году – LOVE UA Магнит за 220 грн на 4 недели, но доступен только для абонентов, которые переходят от других операторов с сохранением номера (MNP). Тариф включает 1200 минут на звонки по Украине, 20 ГБ интернета и одну дополнительную "Суперсилу" по выбору. Для обычных абонентов наиболее доступным является LOVE UA Світло, который стоит 300 грн в 4 недели по подписке или 250 грн в месяц по контракту.

Самый дешевый тариф Vodafone

Vodafone предлагает тарифы Joice Start и Turbo по одинаковой цене – 270 грн. на 4 недели. У обоих есть безлимитные звонки внутри сети, около 500 минут на другие номера и 20-25 ГБ мобильного интернета. Для новых абонентов, переносящих номер, действует специальная цена – 200 грн на 4 недели в течение первых шести месяцев.

А что предлагает lifecell

Самое бюджетное предложение от lifecell – тариф Макси. Его стоимость зависит от статуса абонента: от 190 грн на 4 недели для переносящих номер до 300 грн для неидентифицированных пользователей. Тариф включает в себя безлимитные звонки на lifecell, 750+750 минут на все украинские номера и 20-25 ГБ интернета с возможностью получить дополнительные гигабайты.

Также ранее "Телеграф" писал, что нововведение от lifecell вызвало волну критики. Пользователей возмутило качество услуг.