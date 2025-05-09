"Киевстар" обвинили в существенном ухудшении качества всех услуг: что говорит оператор

Абоненты Киевстар возмущены качеством услуг

На днях украинцы начали массово жаловаться на существенное ухудшение качества услуг компании "Киевстар".

На странице оператора в соцсетях украинцы пишут, что сталкиваются с регулярными перебоями в работе мобильного интернета и отсутствием домашнего интернета в течение длительного времени.

"Не рекомендую "Киевстар" домашний интернет. Деньги сняли в полном объеме за месяц, а услуг нет. Больше 12 часов нет домашнего интернета, пишу, звоню им — по барабану. А теперь уже и невозможно полдня дозвониться, наверное, игнорируют намеренно, потому что начал писать и звонить", — скорбит.

Он также отмечает, что вынужден тратить мобильный интернет, которого по тарифному плану не так много, вместо того чтобы пользоваться безлимитным домашним Wi-Fi. По его словам, это уже не первый случай через месяц, когда интернет отсутствует почти сутки.

"Серьезная компания, которая превратилась в сборище мошенников... Сначала месяцами звонят по телефону, куча акционных предложений, а когда соглашаешься — то через 2 дня пользования Домашним интернетом прекратили предоставление услуги и даже аннулировали лицевой счет", — говорит Сергей Нетреба.

Проблемы затронули не только домашний, но и мобильный интернет. Пользователь по имени Hope Gevaro спрашивает: "Что с мобильным интернетом?!!! Чего он исчезает постоянно". Подобный вопрос задает и Наталья Двизова: "Да в конце концов, что с мобильным интернетом? Только приезжаю в деревню к родителям и эти трабли?"

На многочисленные жалобы Киевстар отвечает стандартной фразой, предлагая отправить личные данные для проверки: "Напишите, пожалуйста, свой номер и детали ситуации в личных сообщениях для проверки".

Ранее "Телеграф" писал, что известный мобильный оператор предлагает безлимый интернет за 1 гривну. Подключение услуги занимает всего минуту.