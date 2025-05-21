Россия ударила по стрельбищу с украинскими военными, есть погибшие: все подробности

По данному факту уже начато расследование

Россия нанесли ракетный удар по стрельбищу воинской части в Сумской области 20 мая. В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие. По факту трагедии проводится служебное расследование, а командир воинской части отстранен.

Об этом сообщили на официальной странице Национальной гвардии Украины. Там отметили, что действиям всех должностных лиц будет дана жесткая правовая оценка.

"Телеграф" в этом материале собрал всю известную о происшествии информацию, а также реакцию на ракетный удар.

Ракетный удар по стрельбищу

Во вторник, 20 мая, российские военные совершили удар по стрельбищу воинской части в Шостке в Сумской области, когда там проходили занятия. В результате погибли шесть военных и еще 10 получили ранения.

По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам.

Шостка на карте

В Нацгвардии отметили, что в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших соответствующие решения. Со стороны Национальной гвардии Украины будет предоставлена ​​вся необходимая информация и содействие.

Что заявляют россияне

Вечером 20 мая Минобороны России опубликовало пост, в котором было заявлено об ударе "Искандером" по якобы "лагерю подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ" в Шостке Сумской области.

В своем стиле российское ведомство значительно преувеличило итог этой атаки.

"В результате уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники", — заявлено в сообщении.

Помимо того, было также опубликовано якобы видео самого преступления россиян.

Реакции

С вечера 20 мая в сети стали появляться сообщения от известных украинских лиц с их комментариями насчет удара по стрельбищу, где находились военные.

Журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале написал следующее:

"Снова скопление военных в прифронтовой зоне. РФ показала кадры, на которых удар Искандером по полигону в Сумской области, где тренировались украинские военные. Перед этим над полигоном висел разведдрон".

Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", младший сержант, командир отделения 24 штурмового батальона "Айдар", на своем Telegram-канале "Говорят снайпер+" отметил, что по его мнению размещение тренировочных городков в непосредственной близости к границе с врагом – это преступная халатность.

"Снова приходится поднимать вопрос полигонов в прифронтовых областях – на этот раз речь идет о Сумщине. Не буду вдаваться в детали, но считаю инициативы по размещению тренировочных городков в непосредственной близости к границе с врагом – по меньшей мере, преступной халатностью, а фактически – государственной изменой. Если ситуацию в Днепре еще можно назвать провалом по контролю неба в относительно безопасном тылу, то здесь есть циничная казнь рекрутов".

Украинский активист и общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что каждый раз в подобных ситуациях враг наносит удары по одной и той же схеме.

"Сумщина. Меньше 50 км до границы с РФ. И снова скопление личного состава/строение в прифронтовой зоне, где регулярно летают вражеские разведБПЛА. За потери не знаю, надеюсь, обошлось без них. Но ситуация показательна. Показательно каждый раз враг по одной и той же схеме наносит такие удары, а отдельные дебилы и дальше сосредотачивают людей в одном месте. И не несут никакой ответственности", — написал он.

Спецкор ТСН Юрия Кириенко на своей странице в Facebook также высказалась насчет произошедшей трагедии на стрельбище.

"Прилет в Шостке искандером по нашим. Это было не построение. Не награждение. Что главное, не 70 погибших!! Не 70!! Это был прилет фугасного искандера. Это был полигон для стрельб, а не учебный центр. Но все успели поверить рас пропаганде и расшерили их "победную" новость. Вместо того, чтобы проверить правдивость информации. Чисто украинская проблема наших блоггеров, в погоне быть первыми в таких новостях", — пишет она.

Журналистка задалась вопросом, почему на тот момент не было реакции Генерального штаба. Также она отметила, что на полигоне находились бойцы Национальная гвардия Украины и это был полигон для стрельб.

"Под подобный обстрел попал однажды на таком же полигоне под Курахово и мой муж. Когда после недели в Угледаре выехал с группой опробовать новый дрон. Так же был прилет осколочного чего-нибудь. Это я к тому говорю, что на 4 году полномасштбаки уже следует разбираться где УЦ (учебный центр, — Ред.). А где полигон для стрел неподалеку передовой. И не сеять зраду. Ибо в данном обстреле в первую очередь виноват враг", — добавила Кириенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подобная ситуация произошла 1 марта 2025 года в Днепропетровской области. Тогда россияне нанесли ракетный удар по полигону, где находились украинские военнослужащие 157-й отдельной механизированной бригады.

В то же время в Сухопутных войсках подтвердили, что в результате удара есть погибшие и раненые, точных цифр не называют. Отмечено, что проверка уже началась и обстоятельства произошедшего будут установлены.

По словам Стерненко, россияне нанесли удар по полигону с нашими военными из 157 ОМБр на Днепропетровщине. Военные были в 100–130 км от линии активных боевых действий.