Росія вдарила по стрільбищу з українськими військовими, є загиблі: всі подробиці

За цим фактом вже розпочато розслідування

Росія завдали ракетного удару по стрільбищу військової частини на Сумщині 20 травня. Внаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі. За фактом трагедії проводиться службове розслідування, а командира військової частини відсторонено.

Про це повідомили на офіційній сторінці Національної гвардії України. Там зазначили, що діям усіх посадових осіб буде надано жорстку правову оцінку.

"Телеграф" у цьому матеріалі зібрав всю відому інформацію про подію, а також реакцію на ракетний удар.

Ракетний удар по стрільбищу

У вівторок, 20 травня, російські військові зробили удар по стрільбищу військової частини у Шостці на Сумщині, коли там проходили заняття. В результаті загинули шестеро військових та ще 10 отримали поранення.

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командир військової частини усунено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам.

Шостка на карті

У Нацгвардії зазначили, що в рамках слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які приймали відповідні рішення. З боку Національної гвардії України буде надана вся необхідна інформація та сприяння.

Що заявляють росіяни

Увечері 20 травня Міноборони Росії опублікувало пост, в якому було заявлено про удар "Іскандером" по нібито "табору підготовки 1-ї бригади спецназу ЗСУ" у Шостці Сумської області.

У своєму стилі російське відомство значно перебільшило результат цієї атаки.

"В результаті знищено до 70 військовослужбовців, включаючи 20 інструкторів, а також склад боєприпасів та 10 одиниць техніки", — заявлено в повідомленні.

Крім того, було опубліковано нібито відео самого злочину росіян.

Реакції

З вечора 20 травня в мережі почали з’являтися повідомлення від відомих українських осіб із їхніми коментарями щодо удару по стрільбищу, де перебували військові.

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі написав таке:

"Знову скупчення військових у прифронтовій зоні. РФ показала кадри, на яких удар Іскандером по полігону в Сумській області, де тренувалися українські військові. Перед цим над полігоном висів розвіддрон".

Станіслав Бунятов, відомий під позивним "Осман", молодший сержант, командир відділення 24 штурмового батальйону "Айдар", на своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер+" зазначив, що, на його думку, розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом – це злочинна недбалістю.

"Знову доводиться підіймати питання полігонів у прифронтових областях — цього разу йдеться про Сумщину. Не буду вдаватися в деталі, але вважаю ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону з ворогом — щонайменше злочинною недбалістю, а фактично — державною зрадою. Якщо ситуацію в Дніпрі ще можна назвати провалом по контролю неба у відносно безпечному тилу, то тут маємо цинічну страту рекрутів", — написав він.

Український активіст і громадський діяч Сергій Стерненко зазначив, що щоразу в подібних ситуаціях ворог завдає ударів за однією схемою.

"Сумщина. Менш як 50 км до кордону з РФ. І знову скупчення особового складу/шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідБПЛА. За втрати не знаю, сподіваюсь, обійшлося без них. Але ситуація показова. Показово щоразу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли й далі зосереджують людей в одному місці. І не несуть жодної відповідальності", — написав він.

Спецкор ТСН Юрія Кирієнка на своїй сторінці у Facebook також висловилася щодо трагедії на полігоні.

"Приліт у Шостці іскандером по нашим. Це було не шикування. Не нагородження. Що головне, не 70 загиблих!!Не 70!! Це був приліт фугасного іскандеру. Це був полігон для стрільб, а не навчальний центр. Але всі встигли повірити рос пропаганді і розшерили їхню "переможну" новину. Замість того аби перевірити правдивість інформації. Суто українська проблема наших блогерів, у погоні бути першими в таких новинах", — пише вона.

Журналістка запитала, чому на той момент не було реакції Генерального штабу. Також вона зазначила, що на полігоні перебували бійці Національної гвардії України й це був полігон для стрільб.

"Під подібний обстріл потрапив якось на такому ж полігоні під Курахово і мій чоловік. Коли після тижня у Вугледарі виїхав з групою випробувати новий дрон. Так само був приліт осколочного чогось. Це я до того кажу, що на 4 році повномасштабки вже слід розбиратись де НЦ. А де полігон для стріль неподалік передової. І не сіяти зраду. Бо в даному обстрілі в першу чергу винен ворог. Але. Зараз готується офіційна позиція", — додала Кирієнко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що подібна ситуація сталася 1 березня 2025 року у Дніпропетровській області. Тоді росіяни завдали ракетного удару по полігону, де знаходилися українські військовослужбовці 157-ї окремої механізованої бригади.

Водночас у Сухопутних військах підтвердили, що в результаті удару є загиблі та поранені, точних цифр не називають.

За словами Стерненка, росіяни завдали удару по полігону з нашими військовими зі 157 ОМБр на Дніпропетровщині. Військові були за 100–130 км від лінії активних бойових дій.