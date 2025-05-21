Скандального экс-налоговика Насирова заметили в Киеве и задали интересный вопрос о мобилизации (видео)

Насиров так и не смог объяснить, куда именно мобилизовался

Бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, подозреваемый в получении рекордной взятки в 21 миллион евро, был замечен на улицах Киева. Мужчина вышел из СИЗО и свободно прогуливается по столице. Скандальный экс-налоговик утверждает, что сейчас находится в статусе мобилизованного.

Насиров не смог объяснить, где и когда будет проходить военную службу, отметив лишь, что ждет решения ТЦК. В разговоре с журналисткой Лесей Борисюк-Выговской он также заявил, что его якобы "незаконно закрыли в СИЗО".

Экс-чиновник, напомним, не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 9 апреля 2025 года. Его адвокаты сообщили, что Насиров добровольно мобилизовался в ряды ВСУ, из-за чего не может прибыть на суд и подали ходатайство о приостановлении производства.

Прокурор выступила против приостановления дела, отметив, что обвиняемый должен был сначала прибыть в суд по вызову. Она также отметила, что он может участвовать в заседаниях дистанционно.

Дело Насирова находится на стадии судебных прений и приближается к приговору. Общественная организация Transparency International Ukraine напоминает, что в 2026 году истекает срок давности по этому делу, что в будущем может стать основанием для освобождения Насирова и других фигурантов от уголовной ответственности.

При Насирове внесли залог в сумме 55 миллионов 592 тысячи гривен, после чего он вышел из-под стражи, где находился с 31 октября 2022 года. Согласно условиям меры пресечения, экс-чиновник должен прибывать в суд по вызову, не покидать пределы Киева без разрешения суда и воздерживаться от общения с определенными лицами.

Ранее "Телеграф" также писал, что в мобилизации эксналоговика Насирова всплыли новые подробности.