В мобилизации эксналоговика Насирова всплыли новые подробности

Военная часть, в которую мобилизовался Насиров, раскрыла интересные детали

Экспредседатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров проходил военно-врачебную комиссию (ВВК), по которой он был признан годным к службе. Именно поэтому он пытался мобилизоваться в часть А0139.

Об этом говорится в материале hromadske. Отмечается, что Насиров был признан годным в соответствии с действующим законодательством.

При этом в воинской части не объяснили, где именно оказался Насиров после его мобилизации, которую почти сразу отменили. Там отметили, что "мобилизация фактически не состоялась".

Как пишет издание, согласно требованиям Порядка проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением правительства от 16 мая 2024 года N560, был отменен приказ о записи Романа Насирова в воинскую часть.

Собеседник с воинской части заверил, что сейчас идет служебное расследование, назначенное по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Часть предоставляет "полную и всестороннюю информацию".

"Военная часть А0139 всегда твердо стояла и продолжает стоять на защите и обороне Родины и подчеркивает, что в подразделении четко сформирована нулевая толерантность к любым проявлениям коррупции", — добавили там.

Напомним, что недавно Насиров, получивший рекордную взятку в сумме 21 млн евро, добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Он сделал это на этапе судебных дебатов по уголовному делу, которое расследует НАБУ. Затем сам приказ о мобилизации отменили и начали расследование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такой Насиров, в каком деле фигурирует и почему вокруг его имени так много скандалов.