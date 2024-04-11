Камера с евроремонтом: скандальный экс-чиновник Насиров удобно устроился в СИЗО - СМИ

Бывший чиновник содержится не в платной камере СИЗО

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, который был взят под стражу осенью 2022 года, сделал ремонт в камере СИЗО. Более того, он установил в ней большой плазменный телевизор и провел интернет.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. При этом Насиров содержится не в платной камере, а в обычной, и у него есть один сосед.

"В камере он сменил пол, сделал евроремонт, установил душ и провел интернет", — сказал собеседник.

Сколько денег потратил бывший чиновник на обустройство камеры, источники не рассказали.

Что касается платных камер в СИЗО, то в них попросту нет свободных мест, поэтому бывшего чиновника держат в обычной камере СИЗО. Напомним, что платные камеры в украинских СИЗО появились в апреле 2020 года и, как сообщали в Минюсте, быстро окупились с точки зрения финансов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был взят под стражу 31 октября 2022 года. Суд установил ему размер залога в сумме 523 миллиона гривен. Чиновника подозревают в получении взяток в размере 5,5 млн долларов и 21 млн евро, которые ему якобы передал бизнесмен Олег Бахматюк за ускоренное возмещение НДС. Кроме этого дела Роман Насиров подозревается в эпизоде "газового дела" Александра Онищенко с убытком на 2 млрд гривен.

Спустя время залог был уменьшен до 261 млн гривен, а в сентябре 2023 года Высший антикоррупционный суд снизил его еще меньше — до 130 млн гривен, но оставил Насирова под стражей. При этом сам экс-глава ГФС жаловался, что у него есть только 10 млн гривен.