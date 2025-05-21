Скандального експодатківця Насірова помітили в Києві та задали цікаве питання про мобілізацію (відео)

Насіров так і не зміг пояснити, куди саме мобілізувався

Колишнього главу Державної фіскальної служби України Романа Насірова, підозрюваного в отриманні рекордного хабаря у 21 мільйон євро, помітили на вулицях Києва. Чоловік вийшов із СІЗО і вільно прогулюється столицею. Скандальний експодатківець стверджує, що наразі перебуває в статусі мобілізованого.

Насіров не зміг пояснити, де і коли проходитиме військову службу, зазначивши лише, що чекає на рішення ТЦК. У розмові з журналісткою Лесею Борисюк-Виговською він також заявив, що його нібито "незаконно закрили в СІЗО".

Ексчиновник, нагадаємо, не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 9 квітня 2025 року. Його адвокати повідомили, що Насіров добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, через що не може прибути на суд, та подали клопотання про зупинення провадження.

Прокурорка виступила проти призупинення справи, наголосивши, що обвинувачений мав спочатку прибути до суду за викликом. Вона також зауважила, що він може брати участь у засіданнях дистанційно.

Справа Насірова перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку. Громадська організація Transparency International Ukraine нагадує, що у 2026 році закінчується строк давності у цій справі, що в майбутньому може стати підставою для звільнення Насірова та інших фігурантів від кримінальної відповідальності.

За Насірова внесли заставу у сумі 55 мільйонів 592 тисячі гривень, після чого він вийшов з-під варти, де перебував із 31 жовтня 2022 року. Згідно з умовами запобіжного заходу, ексчиновник повинен прибувати до суду на виклик, не залишати межі Києва без дозволу суду та утримуватися від спілкування з певними особами.

Раніше "Телеграф" також писав, що у мобілізації експодатківця Насірова спливли нові подробиці.