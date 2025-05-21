Почувствовать магию VR и заработать: для студентов появилась сезонная работа в Одессе
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Оплата труда производится на суточной основе
Сезонная работа – идеальный вариант для студентов, которые хотят соединить полезное с приятным. К примеру, в Одессе компания Dtech ищет продавца для VR-аттракциона с гибким графиком, хорошей оплатой и возможностью карьерного роста.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы.
Расположено место работы в Одессе, на улице Успенской, 1.
Что предлагает Dtech
В этой должности студент получит следующие возможности:
- сезонную работу под открытым небом: до 31 октября в парке Шевченко (Лунопарк);
- удобный график: 2/2, с 10:30 до 22:00;
- ежедневную оплату от 300 грн/день, ориентировочно 12 000 грн/мес + премии ;
- работу в атмосфере технологий, эмоций и живого общения;
- поддержка команды, обучение и реальный шанс карьерного роста;
- опыт взаимодействия с техникой и посетителями всех возрастов.
Что нужно делать
- встречать клиентов, представлять VR-аттракцион, сопровождать процесс просмотра;
- помогать детям и взрослым погрузиться в виртуальный мир;
- следить за исправностью оборудования и порядком на локации;
- быть активной, внимательной и создавать комфортную атмосферу.
От кандидата ждут коммуникабельность, ответственность и желание обучаться. Работа идеально подойдет студентам, желающим провести лето интересно и полезно.
"И если ты думаешь, что это просто временная работа — знай: наши администраторы и наставники тоже начинали продавцами. У Dtech есть реальный карьерный рост — все в твоих руках", — добавили в объявлении.
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