Почувствовать магию VR и заработать: для студентов появилась сезонная работа в Одессе

Оплата труда производится на суточной основе

Сезонная работа – идеальный вариант для студентов, которые хотят соединить полезное с приятным. К примеру, в Одессе компания Dtech ищет продавца для VR-аттракциона с гибким графиком, хорошей оплатой и возможностью карьерного роста.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы.

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Расположено место работы в Одессе, на улице Успенской, 1.

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Что предлагает Dtech

В этой должности студент получит следующие возможности:

сезонную работу под открытым небом: до 31 октября в парке Шевченко (Лунопарк);

удобный график: 2/2, с 10:30 до 22:00;

ежедневную оплату от 300 грн/день , ориентировочно 12 000 грн/мес + премии ;

, ориентировочно ; работу в атмосфере технологий, эмоций и живого общения;

поддержка команды, обучение и реальный шанс карьерного роста;

опыт взаимодействия с техникой и посетителями всех возрастов.

Что нужно делать

встречать клиентов, представлять VR-аттракцион, сопровождать процесс просмотра;

помогать детям и взрослым погрузиться в виртуальный мир;

следить за исправностью оборудования и порядком на локации;

быть активной, внимательной и создавать комфортную атмосферу.

От кандидата ждут коммуникабельность, ответственность и желание обучаться. Работа идеально подойдет студентам, желающим провести лето интересно и полезно.

"И если ты думаешь, что это просто временная работа — знай: наши администраторы и наставники тоже начинали продавцами. У Dtech есть реальный карьерный рост — все в твоих руках", — добавили в объявлении.

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