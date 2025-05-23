Последний шанс Путина? Почему он максимально давит на фронте и тянет с переговорами

Мировая цена нефти ограничивает возможности РФ по ведению войны

Новая летняя кампания 2025 года и попытки диктатора Владимира Путина попытаться проломить украинскую оборону могут быть вызваны тем, что ресурсов вести агрессивную войну в России в следующем году уже не может быть.

Об этом в интервью "Телеграфу " рассказал военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Он объяснил, что цена нефти упала ниже допустимой для российского бюджета.

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— Они сейчас "доедают" то, что накопили за годы высоких цен на нефть. И они это могут "проесть" как раз до сентября-ноября этого года. Вот они пробуют провести летнюю кампанию, выложиться максимально, отхватить еще какую-то территорию Украины (в идеале оккупировать весь Донбасс), а потом уже начинать говорить о том, что они готовы к прекращению огня или каким-либо переговорам, — говорит военный эксперт.

По его мнению, Путин убеждает всех, что у него есть карты на руках, а у Зеленского — нет.

— И летняя кампания — его последний шанс. А дальше россиянам будет очень тяжело. Будут санкции или не будут, это уже не важно. Цены на нефть формируют возможность ведения войны. Даже снятие санкций не улучшает ситуацию, ведь нефть не будет приносить доход российскому бюджету. Доход, достаточнный для ведения широкомасштабной войны, — добавил директор New Geopolitics Research Network.

По его словам, Путин хотел бы отложить реальные переговоры на осень или начало зимы, а в Стамбуле он лишь играл в затягивание.

Напомним, ранее Михаил Самусь рассказал "Телеграфу", будет ли у Путина козыри, если решит снова наступать на Киев из Беларуси.