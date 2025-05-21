Россияне активизировались на Донбассе. Военный эксперт назвал направления главных ударов

Уже летом оккупанты хотят выйти на админграницу Днепропетровской области

Российские оккупанты активизировались на севере и юге Донецкой области, чтобы полностью захватить Донбасс. Для этого они ведут штурмовые действия в районе Лимана и Покровска.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, почему россиянам важен левый берег Оскола и Северского Донца.

По его словам, захват Лимана позволит оккупантам с севера подойти к Славянско-Краматорской агломерации и Сиверску.

— Мы до сих пор удерживаем часть Луганской области под своим контролем, и россияне не могут доложить, что захватили ещё одну область полностью. Потому будут пытаться двигаться на Лиман, чтобы выдавить наши войска из-под Славянска, Краматорска, Дружковки, — говорит военный эксперт.

По его мнению, для захвата этих городов, оккупантам нужно также заходить с юга — со стороны Константиновки и Часова Яра, поэтому они в последнее время активизировались в этом районе.

— На Торецке та же картина, пытаются выдавить нас в сторону Константиновки в общем направлении в сторону Славянска — Краматорска, — добавил военный летчик.

Он также рассказал, что Покровск — еще одно из основных российских направление, но это уже движение на запад в сторону Днепропетровской области.

— Этим летом они будут пытаться занять Покровск и выдвинуться в сторону Павлограда — до Межевой Днепропетровской области. И будут, скорее всего, обходить Покровско-Мирноградскую агломерацию с северо-востока в сторону Доброполья. Потому что это ещё одно стратегически важное для россиян направление, чтобы полностью занять Донецкую область, — подытожил Роман Свитан.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", где ВСУ могут окружить и уничтожить российских оккупантов.