Укр

Россияне активизировались на Донбассе. Военный эксперт назвал направления главных ударов

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Российские военные
Российские военные. Фото Коллаж "Телеграфа"

Уже летом оккупанты хотят выйти на админграницу Днепропетровской области

Российские оккупанты активизировались на севере и юге Донецкой области, чтобы полностью захватить Донбасс. Для этого они ведут штурмовые действия в районе Лимана и Покровска.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, почему россиянам важен левый берег Оскола и Северского Донца.

По его словам, захват Лимана позволит оккупантам с севера подойти к Славянско-Краматорской агломерации и Сиверску.

— Мы до сих пор удерживаем часть Луганской области под своим контролем, и россияне не могут доложить, что захватили ещё одну область полностью. Потому будут пытаться двигаться на Лиман, чтобы выдавить наши войска из-под Славянска, Краматорска, Дружковки, — говорит военный эксперт.

По его мнению, для захвата этих городов, оккупантам нужно также заходить с юга — со стороны Константиновки и Часова Яра, поэтому они в последнее время активизировались в этом районе.

— На Торецке та же картина, пытаются выдавить нас в сторону Константиновки в общем направлении в сторону Славянска — Краматорска, — добавил военный летчик.

Он также рассказал, что Покровск — еще одно из основных российских направление, но это уже движение на запад в сторону Днепропетровской области.

— Этим летом они будут пытаться занять Покровск и выдвинуться в сторону Павлограда — до Межевой Днепропетровской области. И будут, скорее всего, обходить Покровско-Мирноградскую агломерацию с северо-востока в сторону Доброполья. Потому что это ещё одно стратегически важное для россиян направление, чтобы полностью занять Донецкую область, — подытожил Роман Свитан.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", где ВСУ могут окружить и уничтожить российских оккупантов.

Теги:
#Донбасс #Лиман #Наступление #Покровск #Роман Свитан