Россияне активизировались на Харьковском направлении. Эксперт оценил, возможно ли большое наступление

Враг постоянно перегруппировывается — о чем это свидетельствует, оценил военный эксперт Павел Лакийчук

Российские войска пытаются перегруппировать свои силы в Харьковском направлении, однако им не хватает резервов для организации серьезных наступательных операций. Враг вынужден постоянно маневрировать подразделениями между разными участками фронта.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" капитан первого ранга Павел Лакийчук в эфире телеканала "Мы-Украина". Эксперт отметил, что бои продолжаются сразу в нескольких направлениях в Харьковской области.

"Мы должны помнить, что имеем противостояние и на Липцах (севернее Харькова) и Волчанское направление, и имеем боевые действия на Белгородщине, Курщине", — пояснил Лакийчук.

Аналитик подчеркнул, что россиянам не хватает военных подразделений для ведения активных боевых действий по всем направлениям. "Еще больше, у противника не хватает резервов для обеспечения наступающих действий, которые уже продолжаются", — добавил он.

Что происходит к северу от Харькова

Русские вынуждены постоянно перемещать свои войска с одного участка фронта на другой. Такие действия свидетельствуют о нехватке человеческих ресурсов у врага.

Что происходит на Волчанском направлении

"Возможны тактические действия, и, скорее всего, произойдет активизация, мы уже это видим, и на тех участках фронта, которые кажутся не очень активными сейчас, враг пытается повсюду нащупать слабые места", — отметил эксперт.

Что происходит на Белгородщине и Курщине

Ранее "Телеграф" сообщал, что военный эксперт объяснил, как оградить Киев от нового наступления РФ. Новая линия должна протянуться на 500 км.