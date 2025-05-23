Военный эксперт о "наступлении" ВС РФ в Украине: Это уничтожение российских солдат

Украинская армия фактически создала "убийственную зону" на передовой

Российская пропаганда и введенные ею в заблуждение западные журналисты еще год назад "взяла" Покровск. Но пока российские оккупанты штурмовали окрестности города, украинские военные возвели вокруг него фортификационные сооружения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Он пояснил, что в Украине находятся 640 тысяч войск РФ, они могут сконцентрировать усилия и пойти на прорыв фронта, но это маловероятно.

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— Если они этого не сделали год назад, у них сейчас не появились какие-то особые инструменты, которые могут помочь. Тем более, что украинская армия создала фактически killzone (убийственную зону. — Ред ): это 10-20 километров. Россияне тоже делают killzone для нас: выбивают нашу логистику оптоволоконными дронами. Но! Мы не идем в наступление. Тут есть особенность. Когда ты в обороне, можно адаптироваться к этой ситуации. Да, логистика тяжелая, но можно создавать коридоры из сеток и закрывать пути обеспечения хотя бы в тылу, где есть логистика, необходимая для обеспечения первого-второго эшелона обороны. Это можно делать, и это делается. А у россиян не вижу инструментов, которые могли бы совершить прорыв, — подчеркнул военный эксперт.

Говоря об окружении Покровских россиянами, он заметил, что не знает, как это осуществить.

— На Покровском направлении действительно идут ожесточенные бои, но чтобы окружить Покровск, я не знаю, сколько нужно времени и усилий. Аналогичная ситуация с Константиновкой, — считает директор New Geopolitics Research Network.

Он напомнил, как и в любом процессе все зависит от количества усилий на единицу времени.

— Если россияне бросят на Покровск все 640 тысяч своих войск, возможно, это ускорится. Если же они будут пытаться одновременно брать Волчанск, двигаться на Купянском направлении, на Лиманском, пытаться прорываться на Северском, атаковать Краматорско-Славянскую агломерацию… Чтобы двигаться на Краматорск и Славянск, им нужно прорваться в Лиман, Временный Яр, Торецкую, Константиновку. Они это пытаются делать уже больше года. Будут продолжать? Могут. Это очень сложно для ВСУ, но это все будет в таком же темпе продолжаться еще год. Сколько может Россия вести такую войну? Это не оперативное искусство, это просто уничтожение российских солдат, — подытожил Михаил Самусь.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу ", когда "окончатся" российские войска в Украине.