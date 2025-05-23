Останній шанс Путіна? Чому він максимально тисне на фронті і тягне з переговорами

Світова ціна нафти обмежує можливості РФ з ведення війни

Нова літня кампанія 2025 року і намагання диктатора Володимира Путіна спробувати проломити українську оборону можуть бути викликані тим, що ресурсів вести агресивну війну у Росії наступного року вже може не бути.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Він пояснив, що ціна нафти впала нижче від допустимої для російського бюджету.

Більше читайте у публікації: "Путін йде в останній штурм: чи можливий наступ на Київ і прорив фронту під Покровськом".

— Вони зараз "доїдають" те, що накопичили за роки високих цін на нафту. І вони це можуть "проїсти" якраз до вересня-листопада цього року. От вони пробують провести літню кампанію, викластися максимально, відхопити ще якусь територію України (в ідеалі окупувати весь Донбас), а потім вже починати говорити про те, що вони готові до припинення вогню, чи якихось переговорів, — каже військовий експерт.

На його думку, Путін переконує всіх, що у нього є карти на руках, а у Зеленського — нема.

— І літня кампанія — його останній шанс. А далі росіянам буде дуже важко. Будуть санкції чи не будуть, це вже не важливо. Ціни на нафту формують можливість ведення війни. Навіть зняття санкцій не покращує ситуацію, адже нафта не буде приносити дохід російському бюджету. Дохід достатній для ведення широкомасштабної війни, — додав директор New Geopolitics Research Network.

За його словами, Путін хотів би відкласти реальні перемовини на осінь або на початок зими, а у Стамбулі він лише грався у затягування.

Нагадаємо, раніше Михайло Самусь розповів "Телеграфу", чи матиме Путін козирі, якщо вирішить знову наступати на Київ із Білорусі.