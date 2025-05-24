Окно возможностей Путина в Харьковской области ограничено: что известно о наступлении РФ и текущей ситуации (карта)

Активность армии повысилась

Россия якобы стянула более 50 тысяч военных к границе с Харьковщиной, чтобы начать свое наступление. Глава России Владимир Путин имеет всего "четырехмесячное окно" возможностей.

Об этом пишет Sky News. Отмечается, что повышенную активность армии РФ у границы с Харьковской областью фиксируют уже пару недель.

"Остатки 50-тысячных российских сил после операции на Курщине расположились сразу за границей с Харьковом", — говорится в материале.

Аналитики считают, что уже совсем скоро Россия начнет наступление на Харьковщину. Ведь ресурсы Кремля не выдержат активного боя в осенне-зимний период. Поэтому у Путина всего "четырехмесячное окно возможностей", прежде чем погода начнет ухудшаться.

Однако, по мнению начальника штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса, кремлевские войска продолжают накапливаться возле Харьковской области. А это указывает на подготовку к мощному штурму.

"Враг пытается подтянуть свой личный состав поближе к линии боевого столкновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия. В общем, у них ничего не получается", – заявил Помагайбус.

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк уверен, что накопление войск России происходит из-за "вытеснения Украины" с территории Курской области, которая находится недалеко от Харькова.

В то же время в Генштабе ВСУ не сообщают о повышенной активности россиян на Харьковском направлении. Так, по состоянию на 24 мая 16:00 там было зафиксировано три боевых столкновения.

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