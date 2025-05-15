Переговорам не помеха? Зеленский сообщил о широкомасштабном наступлении россиян на фронте

Украинский лидер назвал направление, которое россияне выбрали основным

В четверг, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на подготовку мирных переговоров, российская армия в течение нескольких месяцев наступает по всем направлениям.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Однако основным направлением является Сумское.

"Они начали свои наступательные действия. Они были начаты по всем направлениям и главным было именно Сумское направление. Там было сосредоточено 67 тысяч военных. Мы делали необходимые шаги, чтобы не дать им объединиться. Поэтому они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппировываться и делать свое дело", – рассказал гарант Конституции.

По его словам, военные докладывают, что оккупационная армия РФ находится в постоянном наступлении в течение нескольких месяцев.

Ранее CNN ссылаясь на американских чиновников сообщало, что, пока в Стамбуле готовятся переговоры Украины и России, в Москве якобы планируют новое масштабное наступление. Во время него россияне хотят "получить все, что смогут".

В то же время спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин заявил, что Россия уже начала летнее наступление на фронте. Также он добавил, что во время своих заявлений о перемирии, например до 9 мая, россияне никогда его не соблюдали, и никакого затишья на фронте не было.