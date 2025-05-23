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У Путина будут козыри? Военный эксперт оценил шансы россиян на новое наступление на Киев

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото Getty Images

Оккупанты могут устроить демонстрацию силы в Чернобыльской зоне

Для повторного наступления на Киев из Беларуси россиянам нужна группировка в 150-200 тысяч военнослужащих. Однако для этого придется снять эти силы с Донбасса, прекратив наступательные боевые действия на востоке Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу " рассказал военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Он объяснил, почему наступление россиян на Киев обернется крахом.

Больше читайте в публикации: "Путин идет в последний штурм: возможно ли наступление на Киев и прорыв фронта под Покровском".

По его словам, оккупанты войска и ВСУ зашли в оперативный тупик. Поэтому где бы ни двигались российские войска, они будут уничтожаться.

— Можно представить, что они сформируют группировки под прикрытием учений "Запад-2025" в июле-августе в районе Волыни на белорусской территории и начинают двигаться. Что они получат? Полное фиаско и крах. У них погибнет очень много военнослужащих, потому что не может российская армия сейчас проломить украинскую. Так же, как и украинской армии сейчас трудно двигаться. И мы это видим по ситуации в Курской, Белгородской области. Тактические действия мы можем проводить, но не больше, — говорит военный эксперт.

При этом он выразил мнение, что у ВСУ нет проблем зайти в Брянскую область.

— Зайти в область это одно, а прорваться на 100 километров глубь — совсем другой вопрос. Возможно ли это сейчас? Я очень сомневаюсь, что россияне смогут прорваться где-то на 50-100 километров. На пять километров можно попытаться зайти, потеряв 20-30 тысяч военных. Если им это подходит для демонстрации какой-то силы, они могут, конечно, попытаться. Это было в Волчанске: зашли на 5-10 километров и на этом все закончилось. Они потеряли огромные ресурсы, военного смысла точно никакого, — отмечает директор New Geopolitics Research Network.

По его мнению, такая же ситуация будет у врага с наступлением на Киев.

Пойти на Киев можно попробовать. Зайти на пять километров в Чернобыльскую зону и потом погибнуть? Это можно сделать. Но какой смысл? Чтобы Путин потом сказал, что россияне имеют [козырные] карты на руках, а у Украина нет? — задал риторический вопрос аналитик.

Они больше к Киеву не приблизятся. Они могут даже не мечтать это осуществить, — подытожил Михаил Самусь.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", изменят ли ситуацию на фронте 100 "Таурусов".

Теги:
#Киев #Провал #Наступление #Чернобыльская зона #Козырь #Михаил Самусь