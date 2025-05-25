Такого никто не ожидал: украинка развеселила видео парной тренировки из зала

Харизматическая пара рассмешила украинцев

В сети стало популярным видео по парной тренировке украинской пары в спортивном зале. На нем партнер подходит к девушке, чтобы продемонстрировать ей другое видео по тренировкам, на котором парень поднимает на штанге девушку.

Ролик был опубликован в TikTok. На момент публикации на нем уже собралось более восьми тысяч избраний и 150 комментариев.

Сначала девушка отказывалась участвовать в таком спортивном эксперименте, однако после недолгих уговоров согласилась. Тогда и произошло то, что так удивило зрителей – они ожидали, что упражнение будет выполнять парень. Он сидел на штанге, а жим выполняла сама девушка.

В комментариях украинцы не скрывали свое удивление: "Да, это было непредсказуемо", "Современные женщины", "Сила, бойтесь мужчины и идите готовьте БОРЩ", "Я чуть не поперхнулась", – пишут комментаторы. Впрочем, были и такие, для кого неожиданный сюжетный поворот не стал сюрпризом: "Это было ожидаемо, я в своих рекомендациях уверена", "Я этого ждала".

Это не является стандартной или рекомендованной техникой выполнения жима лежа. Такая поза постороннего человека может ограничивать обзор, движения и баланс спортсмена, что создает риск травм. В классическом исполнении жима лежа рядом должен быть страхователь (споттер), который стоит позади головы спортсмена и помогает по необходимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на даче женщина зафиксировала на видео интересную и одновременно поучительную сцену — ее кот встретил большого жука-оленя. Насекомое медленно двигалось между грядками, а кот осторожно касался ее лапой, колеблясь, стоит ли действовать дальше.