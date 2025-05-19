Перемирие, обмен и личная встреча президентов: в Украине подвели итоги переговоров в Стамбуле

Глава государства еще раз подчеркнул, что не боится прямых переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к полному и безусловному прекращению огня и обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". Такие итоги прошедших в Турции 15-16 мая дипломатических переговоров он озвучил во время совещания по вопросам внешнеполитической работы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президента. В частности, глава украинской делегации Рустем Умеров доложил о ходе переговоров с российской стороной. По его словам, украинские представители смогли удержать дискуссию в конструктивных рамках и не допустили ультиматумов или угроз.

Украина настаивает на прекращении боевых действий сроком на 30 дней с возможностью продолжения этой инициативы – она уже согласована с международными партнерами. Также Киев выразил готовность к встрече на уровне лидеров – то есть Зеленского и Путина – для решения ключевых вопросов. Украинский президент подчеркнул, что он не опасается прямых переговоров с Россией.

"Также мы готовы к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну", – дописал Зеленский.

Кроме того, Зеленский поручил создать постоянную расширенную национальную переговорную группу для обеспечения системной дипломатической работы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак проинформировали о координации с партнерами, в том числе США, Францией, Великобританией, Италией, Польшей и Турцией.

Напомним, ранее Телеграф писал, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин проведут телефонный разговор в понедельник, 19 мая, в 17:00. Информацию об этом подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.