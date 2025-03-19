Один из самых больших обменов: в Украину удалось вернуть 197 пленных защитников

В Украине подтвердили информацию об обмене военнопленными

В среду, 19 марта, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 175 украинских военных, а также 22 тяжелораненых бойца, нуждающихся в немедленной медицинской помощи.

О возвращении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это один из крупнейших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину по разным направлениям – в Мариуполе, на "Азовстале", Донетчине, Луганщине, Херсонщине, а также Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине", — отметил глава страны.

Кроме того, Зеленский сообщил, что еще 22 защитника возвращаются в Украину благодаря мероприятиям вне обмена.

"Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь", — дописал президент.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных защитников:

149 военных ВСУ, а также 4 бойца ТрО

11 представителей ВМС

8 нацгвардейцев, среди которых трое "азовцев"

3 пограничника

Из плена удалось вернуть 166 рядовых и сержантов, а также 9 офицеров.

31 защитник Мариуполя, в том числе 18 защитников "Азовстали"

74 воина, защищавших Донетчину

39 защитников Луганщины

8 воинов из Харьковской области

5 бойцов из Херсона

По 2 военных, участвовавших в боях на Николаевщине, Запорожье и Сумщине

Также среди освобожденных – воины, участвовавшие в боях на Курщине

Возвращение тяжелораненых воинов

Кроме обмена, благодаря специальным мероприятиям вне обмена домой вернули 22 тяжелораненых защитника:

21 военнослужащий ВСУ и 1 пограничник.

Российская сторона также заявила о возвращении 175 своих военнослужащих. По данным Кремля, обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, об обмене военнопленными стало известно вчера из заявления Кремля по итогам телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. В РФ отметили, что возвращение 22 тяжелораненых военнослужащих является "жестом доброй воли".