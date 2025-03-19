Один из самых больших обменов: в Украину удалось вернуть 197 пленных защитников
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Украине подтвердили информацию об обмене военнопленными
В среду, 19 марта, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 175 украинских военных, а также 22 тяжелораненых бойца, нуждающихся в немедленной медицинской помощи.
О возвращении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Это один из крупнейших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину по разным направлениям – в Мариуполе, на "Азовстале", Донетчине, Луганщине, Херсонщине, а также Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине", — отметил глава страны.
Кроме того, Зеленский сообщил, что еще 22 защитника возвращаются в Украину благодаря мероприятиям вне обмена.
"Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь", — дописал президент.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных защитников:
- 149 военных ВСУ, а также 4 бойца ТрО
- 11 представителей ВМС
- 8 нацгвардейцев, среди которых трое "азовцев"
- 3 пограничника
Из плена удалось вернуть 166 рядовых и сержантов, а также 9 офицеров.
- 31 защитник Мариуполя, в том числе 18 защитников "Азовстали"
- 74 воина, защищавших Донетчину
- 39 защитников Луганщины
- 8 воинов из Харьковской области
- 5 бойцов из Херсона
- По 2 военных, участвовавших в боях на Николаевщине, Запорожье и Сумщине
- Также среди освобожденных – воины, участвовавшие в боях на Курщине
Возвращение тяжелораненых воинов
Кроме обмена, благодаря специальным мероприятиям вне обмена домой вернули 22 тяжелораненых защитника:
- 21 военнослужащий ВСУ и 1 пограничник.
Российская сторона также заявила о возвращении 175 своих военнослужащих. По данным Кремля, обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Напомним, об обмене военнопленными стало известно вчера из заявления Кремля по итогам телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. В РФ отметили, что возвращение 22 тяжелораненых военнослужащих является "жестом доброй воли".