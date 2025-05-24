Второй этап масштабного обмена. Домой вернулось еще более 300 украинцев (фото)

Информацию подтвердил президент Зеленский

Украина вернула домой еще 307 украинцев в рамках обмена с Россией "1000 на 1000". За два дня на родную землю вернулось около 700 человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, 25 мая, в воскресенье, должен состояться еще один обмен, заключительный в рамках договоренности.

"Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате "1000 на 1000", о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек", — говорится в сообщении.

Президент добавил, что среди вернувшихся 24 мая — воины украинской армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины. Первый этап обмена состоялся 23 мая – домой вернулись 390 украинцев.

Напомним, что Киев и Москва согласовали в ходе переговоров в Стамбуле договоренность об обмене в формате "1000 на 1000". Он проходит в три этапа и длится три дня. Большинство освобожденных — военные, хотя среди возвращенных есть и гражданские.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский предупреждает, что 30-дневное перемирие, являющееся одной из целей текущих переговоров и к которому стремится Украина, может нести серьезную опасность. По его словам, в случае прекращения огня линия фронта фактически превратится в границу, что приведет к разделению страны.