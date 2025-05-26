Мустафа Найем получил штраф за нетрезвую езду: журналист раскрыл детали

Судья также запретил чиновнику садиться за руль в течение года

Бывший нардеп и экс-глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем якобы был уличен в езде в нетрезвом состоянии. Суд выписал ему штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщил журналист-расследователь Владимир Бойко в своем Facebook. Он сослался на решение суда № 757/28816/24-п, обнародованного в Едином реестре судебных решений.

Согласно информации из постановления, соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева 13 мая. Помимо штрафа в 17 тысяч гривен, суд также запретил чиновнику водить автомобиль на срок в один год, а также обязал выплатить судебный сбор в размере 605,6 гривны. Сам инцидент произошел 30 мая 2024 года.

"Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что на момент совершения административного правонарушения наш дорогой друг Мустафа Найем находился на государственной службе и занимал должность председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры", — написал Бойко.

Найем информацию не комментировал.

Ранее "Телеграф" писал, что для водителей придумали новый штраф. За что придется заплатить 34 тысячи гривен.