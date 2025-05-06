Даже не думайте делать это в припарковом авто: водитель может лишиться прав на 10 лет и получить огромный штраф

Суды обычно становятся на сторону патрульных

Употреблять алкоголь в машине нельзя, даже если вы не за рулем, а припарковались, и не собираетесь продолжать движение. Такое нарушение может стоить водителям штрафа до 51 тысяч гривен, а также могут отобрать права на срок до 10 лет.

Об этом сообщает специализированное издание SUV. Хотя в украинском законодательстве нет прямого запрета на распитие спиртных напитков в припаркованном автомобиле, правоохранители часто трактуют это как подготовку к управлению в нетрезвом состоянии. Суды же в таких случаях обычно не становятся на сторону водителя.

Доказать, что ты не планировал движение, тяжело

Патрульные полицейские, обнаружив водителя с признаками опьянения за рулем даже недвижимого автомобиля, могут расценить это как нарушение. Нередки случаи, когда полиция, заметив компанию, употребляющую алкоголь в машине, под угрозой штрафа требует переставить транспортное средство.

"Если автомобиль начинает движение, включается бодикамера и патрульные сразу просят водителя пройти тест на алкоголь", – объясняет адвокат в комментарии изданию.

По статистике, все чаще фиксируются случаи, когда украинских водителей штрафуют и лишают прав за пребывание под хмельком в припаркованном авто. "Суд чаще становится на сторону патрульных, особенно при наличии свидетелей или видеозаписи. Находящийся в состоянии опьянения водитель редко может предоставить убедительные доказательства, что он не собирался управлять автомобилем", — отмечает юрист.

Напомним, штрафы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии составляют от 17 000 до 51 000 гривен, однако самое суровое наказание – лишение водительских прав на срок от 1 до 10 лет.

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