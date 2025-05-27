Этих мужчин могут забрать прямо с работы. Что им нужно сделать до 28 мая

Осталось уже меньше суток, чтобы обновить документы

С 28 мая 2025 года работники, которые имеют бронь от мобилизации, могут ее потерять. Это объясняется проверкой Минэкономики относительно того, соответствуют ли предприятия статусу критически важных.

Если до 28 мая 2025 года такие предприятия не подадут документы, то они могут потерять право на бронирование военнообязанных работников. Об этом говорится в письме Министерства экономики от 19 мая 2025 года.

Какие документы нужно отправить предприятию

выписки из информационной системы ГНС о статусе расчетов с бюджетом и фондами по каждому обособленному подразделению за период с 1 января по 30 апреля 2025 года;

документы, подтверждающие право собственности или аренды помещений, в которых работают филиалы.

Эти документы необходимо отправить в Минэкономики по электронной почте.

Напомним. Ранее "Телеграф" писал, что некоторым мужчинам в Украине необходимо пройти медицинский осмотр уже в начале июня. Позже это сделать нельзя. Мы также написали список необходимых документов, которые необходимо собрать для медосмотра.