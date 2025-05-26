Трамп разгневался на Путина: станут ли его заявления катастрофой для России и почему они прозвучали сейчас

Трамп вдруг заявил, что не узнает Путина — "Телеграф" решил выяснить у экспертов, к чему были эти заявления

После массированных атак в Украине на выходных 24 и 25 мая президент США Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями, в которых подверг критике главу Кремля Владимира Путина. Он также сказал, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России.

"Телеграф" решил поинтересоваться у экспертов, с чем связаны сейчас такие резкие заявления Трампа и что за ними последует. Они полагают, что ни к каким серьезным действиям, вероятно, эти слова американского лидера не приведут.

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Заявления Трампа

За сутки американский президент сразу несколько раз остро выразился в сторону Путина. Это произошло после того, как Россия совершила очередные массированные атаки по Украине, в результате которых погибли люди.

Во время общения с журналистами на взлетной полосе в Морристауне, штат Нью-Джерси, перед посадкой на борт самолета Трамп пожаловался, что "не знает", что произошло с Путиным – мол, он его давно знает и они "всегда ладили".

"Я очень недоволен… Я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я его знаю давно. Я всегда с ним ладил. Но он отправляет ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И что-то произошло с этим парнем, и мне это не нравится", – заявил Трамп.

Затем он опубликовал пост в своем социальной сети Truth Social:

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то произошло. Он стал абсолютно сумасшедшим! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет получить ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к краху России"!" — написал он.

Американский лидер в то же время обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского:

"Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что исходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", — высказался он.

Трамп не забыл упомянуть, что война бы якобы не началась, если бы только он в то время был президентом, а не Джо Байден.

"Эта война никогда бы не началась, будь он президентом". Но добавил, что эта война — не его, а "Зеленского, Путина и Байдена", — говорится в посте.

Мнения экспертов

"Резкие заявления Трампа — в чем причина?"

Политолог Алексей Якубин поделился с "Телеграфом" своим мнением насчет того, являются ли грозные заявления Трампа признаком реального изменения его курса и "закручивания гаек" Путину и может ли Россия "перебить" любые попытки Трампа начать давление.

– Я думаю, что здесь есть несколько причин, почему Трамп публично начал так реагировать. Во-первых, мы помним, что вообще для Трампа очень важно, как его аудитория воспринимает. Он постоянно рассказывал, что может влиять на Путина, может с ним договориться и так далее. А мы видим, что Россия продолжает атаковать Украину, несмотря на переговорный процесс тех контактов, которые были между Путиным и Уиткоффом, Дмитриевым и Трампом, его администрацией. И я напомню, что Трамп, в принципе, на любые такие обстрелы во время переговорного процесса достаточно жестко реагировал. Он говорил, что этого не должно быть и так далее, – говорит эксперт.

По его мнению, такими высказываниями Трамп в первую очередь хочет показать аудитории, что если ситуация не изменится, то Штаты готовы применять другой курс по России. Однако это не означает, что он в полной мере прямо сейчас к этому готов.

– Потому что, как мне кажется, он просто считает, что дополнительное санкционное давление на Россию и так далее – это были элементы курса, который использовал постоянно администрация Байдена, а Трамп пытается делать это иначе – объяснил собеседник.

Россия затягивает войну, наносит удары, повышает ставки, и Трамп в публичной плоскости для американцев не может этот факт уже игнорировать.

– Тем более, хочет Трамп этого или не хочет, но ему приходится реагировать. Западные СМИ, американские СМИ, они же показывают обстрелы, показывают всю эту ситуацию, и ему приходится это комментировать, потому что он активно позиционировал, что он может влиять на Путина.

"Существенного давления на Москву не ожидается"

Директор Центра международных исследований Одесского национального университета, политолог-международник Владимир Дубовик считает, что даже после его слов в сторону Путина ничего значительно не изменится и давления на Россию не усилятся.

– Мы уже видели умеренно жесткие слова Трампа по отношению к Путину раньше, но из этого не исходило изменений в его подходе. Его слова о том, что он не понимает, что на Путина нашло, вообще неприятно удивляют, потому что Россия такое делает годами, а Трамп только сейчас заметил?! Ну и критические слова в адрес Зеленского… То есть опять-таки позиция такова: обе стороны виноваты. Так что не ожидаю никакого существенного давления на Москву – полагает Дубовик.

"Трамп ищет поводы и дальше оправдывать Путина"

Бывший дипломат и политолог Дмитрий Чекалин считает, что Путин и Лавров тянут время. Они не хотят нервировать Трампа и находят любой повод, чтобы затягивать решение какой-то даже формулы переговоров.

– Трамп говорит о том, что раздражен Путиным и он его не узнает. Хотя это странно, зная что за последние годы Путин запустил больше 10 тысяч ракет и более 1,5 млн снарядов по Украине. Неужели он (Трамп, — Ред.) только это увидел?

Он прежде всего пытается оправдать себя и дальше находить поводы оправдывать Путина. Иногда ему просто изобретательности не хватает — полагает собеседник.

Чекалин говорит, что до конца июня Конгресс уйдет на каникулы и в этом время никаких санкций введено не будет. При этом полагает, что вряд ли это произойдет и позже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко объяснил, почему Трамп и Путин нужны друг другу.