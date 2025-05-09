Самая привычная для украинцев рыба попала в Красную книгу (фото)

Почему популяции этого вида стремительно сокращаются и какие меры необходимы для сохранения – рассказываем в нашем материале

Карась обыкновенный (Carassius carassius), также известный как карась золотой, — это представитель семьи карповых, обитающий в пресноводных водоемах Украины и Европы. Эта рыба имеет важное экологическое и культурное значение, но сегодня ее популяции находятся под угрозой из-за изменения природных условий и антропогенных факторов. Из-за угрозы исчезновения карась обычный занесен в Красную книгу Украины со статусом уязвимого вида.

Карась обычный имеет обширный ареал в Европе и Сибири. В Украине его можно встретить в водоемах Азово-Черноморского бассейна, в бассейне реки Вислы, а также он был интродуцирован в Крыму. В Европе ареал простирается от Великобритании и Скандинавии на севере до Македонии и Северной Италии на юге.

Описание и особенности

Карась обыкновенный имеет короткое, высокое, почти округлое тело, покрытое гладкой чешуей. Его спина темная, бока золотистые, а брюхо желтоватое, что и дало название золотой. Плавники серовато-красные, а на последних неразветвленных лучах спинного и анального плавников расположены около 30 мелких зубчиков. Длина рыбы обычно достигает 24 см, хотя иногда карась может вырастать и до 50 см. Продолжительность жизни – около 10-12 лет.

Этот вид известен своей стойкостью к дефициту кислорода и колебаниям температуры воды, что позволяет ему выживать в разных условиях. Карась предпочитает места с развитой водяной растительностью и илистым или песчано-илистым дном.

Биология и образ жизни

Карась питается планктонными и бентосными организмами. Половой зрелости рыба достигает в возрасте 2-3 лет (самцы) и 3-4 лет (самки), при длине тела 13-16 см. Нерест у карася порционен и длится с апреля по конец июля. Икра клейкая, ее откладывают на водяные растения, что обеспечивает защиту будущего потомства.

Значение и охрана

Карась обычный ценится за свои вкусовые качества, однако он малодоступен для промыслового отлова из-за специфики своей среды обитания. В Украине в некоторых водоемах он достаточно обычный, но во многих местах его численность снизилась или же он вообще исчез. Основными причинами этого являются изменения гидрологического, химического и биологического режима водоемов, вызванные гидротехническими стройками, а также вытеснение диплоидной формой серебристого карася.

Карась обыкновенный — важный компонент пресноводных экосистем Украины, требующий внимания и охраны. Сохранение его природных биотопов и контроль антропогенных воздействий являются ключевыми мерами по поддержанию стабильных популяций этого вида. Изучение и популяризация знаний о карасе помогут сохранить эту уникальную рыбу для будущих поколений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще один уникальный житель украинских водоемов оказался на грани исчезновения. Основные угрозы для популяции – это деградация и загрязнение водных экосистем.