Редкая птица на красных "ходулях" нуждается в защите: как выглядит и где живет этот краснокнижный красавец (фото)

Элегантная птица на красных "ходулях" с контрастным черно-белым оперением становится все более редким гостем украинских побережий

Ходулочник (Himantopus himantopus) — это одна из самых ярких и характерных птиц, обитающих на побережьях и мелководьях Украины. Его легко узнать благодаря длинным, тонким ногам и контрастной окраске.

Эта птица не только украшает природу нашей страны, но и играет важную экологическую роль, сигнализируя о состоянии водных экосистем. Сегодня он занесен в Красную книгу Украины со статусом "уязвимый" и охраняется международными соглашениями.

Внешний вид

Ходулочник — птица среднего размера, примерно с голубя, но с отчетливо удлиненными ногами, придающими ему особый шарм. Длина тела достигает 35-40 см, а размах крыльев – до 80 см. Масса птицы – около 150–190 граммов. Клюв у него длинный и тонкий, что помогает добывать пищу в мелководье.

Оперение взрослой птицы ярко контрастно: черные крылья с металлическим бликом и белое тело. В брачный период самцы имеют преимущественно белую голову, а у самок и молодых особей серую. Ноги алые, что делает ходулочника легко заметным даже издалека.

Поведение и голос

Голос ходулочника – резкий свистящий звук, который часто можно услышать во время полета или при тревоге. Птицы очень осторожны, быстро реагируют на любую угрозу, поднимаясь в воздух и предупреждая других.

Места обитания

Этот вид широко распространён в южной Европе, Азии, Африке, Австралии и Америке. В Украине ходулочник гнездится преимущественно на юге — у Черного и Азовского морей, в дельтах рек, на лиманах и мелководных озерах. Также его можно встретить в Волынской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и степном Крыму.

Размножение и питание

Ходулочник — перелетная птица. Весенняя миграция продолжается с апреля по май, а осенью птицы возвращаются в теплые края с конца июля до конца августа. Для гнездования они выбирают мелководные водоемы, острова и болота, часто образуя небольшие колонии.

Кладка состоит из 3–4 яиц, которые насиживают оба родителя около трех недель. Птенцы быстро растут и уже через месяц могут летать. Основу рациона составляют разнообразные насекомые и их личинки, которых птицы ищут в воде.

Угрозы и охрана

В Украине численность ходулочника оценивается примерно в 8,5–10 тысяч особей, наибольшие популяции сосредоточены на Сиваше. Основные угрозы — это выпас скота на местах гнездования, интенсивное рекреационное воздействие, изменения уровня воды, а также хищники, такие как вороны и лисы. В Украине его охраняют в заповедниках, среди которых Дунайский биосферный заповедник, Азово-Сивашский национальный парк и другие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самая маленькая из чаек оказалась в Красной книге Украины. Она гнездится на открытых песчаных косах, островах и мелкогалечных участках, образуя колонии.