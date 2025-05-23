Еще совсем недавно была деликатесом: что это за птица и почему она оказалась в Красной книге Украины (фото)

Эта небольшая птица из семьи Фазановых, которая когда-то свободно летала по Карпатам и Полесью, ныне занесена в Красную книгу Украины

Рябчик лесной (Tetrastes bonasia) — это небольшая птица из семьи Фазановых, которая является одним из символов богатства лесной фауны Украины и Европы в целом. Несмотря на свою распространенность в прошлом, сегодня орябок требует особого внимания и защиты из-за уменьшения численности и потери природной среды.

Она немного больше голубя, весит от 330 до 580 граммов и имеет длину тела около 35-37 см. Эта птица ведет оседлый образ жизни, редко летает далеко, предпочитая передвижение по земле и короткие перелеты с характерным громким шумом.

Особенности внешнего вида

Оперение рябчика имеет рябой узор с сочетанием рыжевато-серых оттенков, что обеспечивает ему природный камуфляж. Самцы и самки носят похожую окраску – серо-рыжего цвета с черными и белыми пятнами, которые помогают птице сливаться с окружающей средой, особенно среди елей и лишайников. Благодаря такой окраске рябчик, прижавшись к стволу дерева, становится практически невидимым для хищников. Оттенки оперения варьируются в зависимости от региона: в северо-восточной Европе преобладают сероватые тона, в Центральной – более рыжеватые, а в Сибири – сероватые. Самцы отличаются наличием черного пятна на горле, яркой челки и красного кольца вокруг глаз.

Ареал обитания и среда

Орябок живет от Скандинавии и Пиренеев, а также на Дальнем Востоке включая Сахалин, Маньчжурию, Корею и Северную Японию. В Украине эта птица встречается преимущественно в Карпатах, а также в Полесье и Розточье, где находится под охраной. Рябчик предпочитает хвойные леса с подлеском, а на юге ареала — смешанные леса.

Питание и образ жизни

Рябчики — оседлые птицы, которые осуществляют лишь небольшие перемещения в поисках пищи. Летом их рацион состоит из зелени, ягод, семян и насекомых, особенно личинок муравьев, которых они ищут в муравейниках. Зимой основными кормами становятся почки деревьев, ягоды можжевельника, а также серьги березы и ольхи. Для защиты от сильных морозов орябки часто зарываются в снег, что помогает им сохранять тепло, хотя иногда это может приводить к опасности из-за образования ледяной корки. Среди природных врагов рябчика — куницы, лисы, ястребы, беркуты и филина.

Размножение и потомство

Рябчики формируют моногамные пары и не собираются в большие токовые стаи, как некоторые другие фазановые. Самцы во время токования выдают протяженный свист, демонстрируют хвост и челку, пытаясь привлечь самок. Гнезда строят на земле, скрывая их под кустами или лежащими деревьями, выстилая травой и листьями. Кладка насчитывает 6-8 яиц, которые насиживает самка около трех недель. Птенцы быстро растут и уже через несколько дней начинают выходить из гнезда, а через 10-11 дней могут летать.

Взаимодействие с человеком и охрана

Рябчики всегда были ценной охотничьей птицей благодаря нежному белому мясу. В прошлом, в частности, в Российской империи, его массово добывали для продажи на рынки. Сегодня в Украине охота на рябчика запрещена, а вид занесен в Красную книгу и Бернскую конвенцию. Для сохранения вида важно поддерживать природные условия обитания, уменьшать антропогенное влияние и развивать программы искусственного разведения и возвращения птиц в природу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что яркая птичка украинских плавней и лиманов оказалась на грани выживания. В Украине этот вид редок и находится под угрозой из-за уничтожения естественных мест гнездования.