В России дроны атаковали важный для армии завод: чем он обеспечивает окупантов (фото, видео)

Дроны атаковали крупный завод, который обеспечивает

В России очередная горячая ночь — беспилотники нанесли удар по Муромскому приборостроительному заводу во Владимирской области России. Предприятие производит продукцию для русской армии и находится под международными санкциями.

Об этом сообщил губернатор Владимирской области, ссылаясь на данные российских силовых структур. По его словам, на месте работают оперативные службы и подразделения МЧС.

Российские власти традиционно заявляют об "уничтожении" всех дронов силами противовоздушной обороны. Однако мощные взрывы раздавались непосредственно на территории заводского комплекса – это подтверждают видеозаписи очевидцев.

Местные жители сообщают о сильных взрывах и пожарах на этом участке. Российские чиновники признают повреждение стекла и дверей в трех зданиях промзоны, а также возгорание "растительности" поблизости.

Где расположен Муромский приборостроительный завод

Специалисты из открытых источников геолоцировали место атаки по координатам 55.52788334348107, 41.96818120470282. В Osint-сообществе информируют, что взрывы точно попали по территории предприятия.

Что за завод атаковали

Где расположен Муромский приборостроительный завод

Муромский приборостроительный завод приступил к работе еще в 1936 году. В советское время из-за этого предприятие город Муром был закрыт для посещения.

Завод входит в состав оборонно-промышленного комплекса России и производит военную продукцию. Основными заказчиками являются русские государственные структуры, такие как "Росатом".

Предприятие выпускает пиротехнические устройства для военной авиации и флота, капсюль-воспламенители для оружия, средства инициирования для разных систем.

Санкции против завода

Место удара беспилотника

18 марта 2023 года завод попал в санкционный список Украины. Деятельность предприятия играет значительную роль в обеспечении вооруженной агрессии против Украины.

23 июня 2023 года Евросоюз также включил завод в свой санкционный список. Европейские чиновники отметили, что предприятие оказывает материальную поддержку российскому правительству.

Предыдущая атака на этот завод произошла 30 апреля 2025 года. Завод расположен в 120 километрах от Владимира, более 270 километров от Москвы и более 660 километров от украинской границы.

Ранее "Телеграф" писал, что дроны вторые сутки подряд массированно атаковали завод в России, работающий на войну.