В России - массированный налет дронов: взрывы раздавались в 5 областях, есть пожары (видео)

В 5 регионах было неспокойно

Взрывы в России раздавались в ночь на 22 мая. Неспокойная ночь была в Тульской, Липецкой, Калужской и Орловской областях, однако наиболее интенсивные налеты наблюдаются в Московской области.

"Телеграф" расскажет, что известно о ночных взрывах. Местные жители насчитали около 19 взрывов при отражении атаки беспилотников в Московской области

Главные цели атак в Подмосковье

Как пишет телеграм-канал "Exilenova+", особенно активно украинские БПЛА летали вблизи военного аэродрома "Кубинка", где ранее уже фиксировались пожары в результате предварительных атак. Под ударами находятся города Подольск, Красноармейск, Чехов и другие населенные пункты Московской области.

Журналисты пишут, что наиболее интересной целью стала военная часть, входящая в состав войск противовоздушной обороны Московского региона. Аналитики обнаружили задымление вблизи 190-й ремонтно-технической базы зенитного ракетного комплекса С-25 "Беркут", ранее служившей составом зенитных ракет советского производства.

Эта военная часть продолжает функционировать в качестве учебного полигона для мобильных зенитно-ракетных комплексов С-300 и обеспечивает поставки боеприпасов для батарей ПВО в районе Петелино.

Беспилотники массово атаковали и город Новомосковск. Местные жители насчитали около 19 взрывов при отражении атаки беспилотников системой ПВО. Также новомосковцы публикуют видео со звуками взрывов по причине налета.

Взрывы в Тульской области

Местные власти сообщили об отражении воздушной атаки и падении обломков беспилотника в Туле. Жители города ночью насчитали несколько дополнительных взрывов по небу.

Орловская область

БПЛА были замечены над Малоархангельском, Мценском и Кромским районом. Местные жители сообщают, что беспилотники летели на низкой высоте над крышами домов. По данным российского Минобороны, за вечер среды в области сбито 8 украинских дронов, однако местные жители насчитали не менее 4 взрывных волн.

Ранее "Телеграф" писал, что в России дроны атаковали важный для армии завод.