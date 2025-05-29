Уникальную "Лялю" из СССР продают за большие деньги: в чем ценность игрушки (фото)

Игрушка изготовлена из папье-маше, древесно-бумажной массы и опилок, придающих ей ценности.

Вещи из СССР, особенно игрушки, сегодня вызывают большой интерес среди коллекционеров и ценителей ретро-стиля. Так, появился уникальный лот из Тернополя – старинная советская кукла "Ляля", изготовленная из древесно-бумажной массы.

Данное объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Эта игрушка представляет собой яркий пример коллекционного изделия середины ХХ века.

Высота куклы – около 50 см. Сохранились оригинальные голова, конечности и обувь. Есть незначительная точечная реставрация, платье заменено. Несмотря на это, "Ляля" выглядит аутентично и считается ценным экспонатом для коллекционеров.

У куклы светлая кожа, голубые глаза, каштановые волосы, аккуратно сформированные, розовые щечки и ярко подкрашенные губы.

Она одета в красное платье с белым воротничком и цветочным узором, на ногах — красные туфли.

Известно также, что эта советская игрушка изготовлена из папье-маше, древесно-бумажной массы и опилок.

Продавец отмечает, что готов осуществить международную доставку. За столь уникальный лот он просит 132 100 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что для коллекционеров появилась редкая кукла советских времен. Речь идет об игрушке по имени "Нина" (известная также как "Любочка") — представительнице серии "Шагая кукла", созданной на Московском заводе игрушек "Кругозор".