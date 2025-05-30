Непослідовний панібрат. Житомирський губернатор розповів, як Лукашенко збрехав Зеленському

Лукашенко перетворив Білорусь на країну-посіпаку РФ

У жовтні 2019 року в Житомирі пройшов II Форум регіонів України та Білорусі, у рамках якого відбулася зустріч Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка. Попри запевняння лідера сусідньої країни про невтручання Мінська у військовий конфлікт Києва та Москви — він виявився непослідовним.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Житомирської ОВА, полковник СБУ Віталій Бунечко. Він пояснив, яке враження тоді справив на нього Лукашенко.

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За його словами, президенти тоді провели переговори за зачиненими дверима, тому нічого не може сказати про їхній хід.

— Лукашенко демонстрував певне панібратство щодо нас. Однак ключове — він виявився абсолютно непослідовним. Лукашенко говорив, що через наш кордон з його боку можуть заїхати лише білоруські трактори. А натомість він пустив через кордон російські танки. І ці танки зайшли через Чорнобильську зону на Київщині і в тому числі зайняли декілька населених пунктів в Житомирській області. Перший літак залетів на нашу територію теж з боку Білорусі. Бомбардування Житомира, Коростеня, Овруча… Перші загиблі — це все з його дозволу. Лукашенко перетворив Білорусь на країну-посіпаку, — каже губернатор.

Він пояснив, що варто розуміти: що державна політика визначається лідерами країн, тому на форумі більше спілкувався з представниками білоруських регіонів.

— От вони точно були не про війну. З ними ми говорили про взаємодію, якісь добросусідські відношення, але точно не відчувалось якоїсь ворожості, — каже очільник області.

Він додав, що після повномасштабного вторгнення РФ не спілкувався з білоруськими колегами.

— У 2019 році на сцені театру імені Кочерги ми підписали угоду про співробітництво з Гомельською областю. Але після вторгнення ми її, звісно, розірвали. На сьогодні кордон з Білоруссю повністю забетонований, — підсумував Віталій Бунечко.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав, що Лукашенко розповів про свій дзвінок Зеленському взимку 2022 року.