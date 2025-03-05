Путин не думал, что будет война. Лукашенко рассказал о своем звонке Зеленскому зимой 2022 года
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Лидер Беларуси выдал очередную порцию заявлений по поводу российско-украинской войны.
Завершение войны в Украине и политика нового президента США Дональда Трампа в этом вопросе не стала неожиданностью для самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко. Он заявил, что якобы знал, что в США сменится администрация, и она не будет поддерживать Украину.
В своем заявлении белорусский президент также рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в самом начале широкомасштабного вторжения. По словам Лукашенко, он предупредил украинского лидера о возможных геополитических изменениях в США. Об этом он сказал в интервью американскому блоггеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.
"Я ему сказал: США скоро изменятся политически, и никто не будет поддерживать Украину в войне", — отметил Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко утверждает, что российский президент не ожидал такого развития событий. "Путин, по моему мнению, не думал, что это выльется в такую войну", — подчеркнул он.
По словам белорусского лидера, если бы Путин предусматривал настоящие масштабы противостояния, он не соглашался бы на переговоры.
Также ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко зовет Трампа, Зеленского и Путина в Беларусь. По его замыслу встреча должна состояться на территории РБ.