Путин не думал, что будет война. Лукашенко рассказал о своем звонке Зеленскому зимой 2022 года

Лидер Беларуси выдал очередную порцию заявлений по поводу российско-украинской войны.

Завершение войны в Украине и политика нового президента США Дональда Трампа в этом вопросе не стала неожиданностью для самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко. Он заявил, что якобы знал, что в США сменится администрация, и она не будет поддерживать Украину.

В своем заявлении белорусский президент также рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в самом начале широкомасштабного вторжения. По словам Лукашенко, он предупредил украинского лидера о возможных геополитических изменениях в США. Об этом он сказал в интервью американскому блоггеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

"Я ему сказал: США скоро изменятся политически, и никто не будет поддерживать Украину в войне", — отметил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко утверждает, что российский президент не ожидал такого развития событий. "Путин, по моему мнению, не думал, что это выльется в такую войну", — подчеркнул он.

По словам белорусского лидера, если бы Путин предусматривал настоящие масштабы противостояния, он не соглашался бы на переговоры.

Также ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко зовет Трампа, Зеленского и Путина в Беларусь. По его замыслу встреча должна состояться на территории РБ.