"Россия из двух сценариев на Сумщине выбрала более жесткий": военный блогер о ситуации

Сазонов не считает, что штурм Сум пока возможен

Россия выбрала для наступления на Сумском направлении более жесткий сценарий, сосредоточив на участке силы элитных десантно-штурмовых и морских подразделений. Речь идет о подразделениях 76-й и 106-й десантно-штурмовых дивизий, 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также 115-й и 40-й бригад морской пехоты.

Об этом в своем обзоре сообщил военный блогер Кирилл Сазонов, ссылаясь на данные пограничников и официальные источники. Несмотря на значительные потери, эти формирования считаются одними из лучших в распоряжении РФ.

"Эти высокомобильные подразделения усилены мотострелками разных "организмов". По неподтвержденной информации, группировку не просто усилили тем, что смогли наскребти по сусакам в тылу, но и перебросили кое-что с Константиновского направления. На котором командование само постоянно требует резервов и пополнения", — отметил Сазонов.

Он сообщил, что враг через несколько дней продвинулся на некоторых участках фронта этого направления вглубь украинской территории – на расстояние от 500 до 1,3 км. Силы обороны Украины активно отражают нападения врага, ведут контратаки и активно используют дроны. По словам Сазонова, беспилотники с обеих сторон эффективно поражают логистику противника.

Официально глава Сумской ОВА Олег Григорьев заявил, что "ситуация сложная, но контролируемая".

"В переводе с бюрократического – реально очень горячая обстановка", – прокомментировал Сазонов.

По оценкам осинтеров Deepstate, российская пехота постоянно пытается штурмовать украинские позиции небольшими группами. Это позволяет врагу медленно продвигаться, хотя и ценой огромных потерь.

Сазонов подчеркнул: ключевыми являются два фактора. Во-первых, присутствие элитных частей армии РФ в Сумской области означает, что они не появятся в ближайшее время под Покровском или Константиновкой. Во-вторых, цель обороны – не удержать каждый населенный пункт, а нанести максимальные потери противнику и сохранить свои силы.

"Есть смысл нанести максимальный ущерб противнику во время штурмов и вовремя отойти, сохранив своих. Кто думает иначе – больше вредит Украине. Ресурсы у противника не бесконечны, потому он и тасует лучшие подразделения между направлениями", – дописал блогер.

В то же время он предостерег от паники по поводу возможного штурма Сум или наступления на Киев. По его оценке, прямой угрозы штурма областного центра нет, это же касается и Харькова. Впрочем, бои на пограничных будут продолжаться, и если российские войска захватят Юнаковку, то обстрелы Сум могут стать интенсивнее из-за особенностей местности и расстояния до города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что летом российские войска могут попытаться захватить стратегически важные города Донбасса — Покровск и Константиновку. Аналитики считают, что это может стать последней масштабной попыткой Владимира Путина одержать победу в войне военным путем.