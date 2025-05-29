Наступление РФ провалится? Что пограничники говорят о штурме Сумской области (свежие карты)

Накопление сил началось еще пару месяцев назад

Россия имеет достаточно сил и накопила немало военных у границы с Сумской областью. Этот процесс начался несколько месяцев назад.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, РФ прилагает максимум усилий, чтобы продолжить свое наступление.

"У врага достаточно сил, чтобы совершать действие по отношению к нашей границе, чтобы создать попытку атаки по территории Украины", — сказал Демченко.

Отметим, что уже несколько дней Россия атакует Сумскую область. В администрации области уже даже подтвердили захват нескольких населенных пунктов, однако Генштаб Украины еще не включает в сведения эти данные.

Бои в Сумской области

Демченко подчеркнул, что украинские службы регулярно фиксируют изменения активности россиян в приграничных зонах. Сейчас же наблюдается значительное накопление сил, которое длится несколько месяцев. Речь идет и о военных, и о технике, которую оккупанты стягивают к границе с Украиной.

"Враг действительно имеет большое количество сил и средств в пределах Курской области. В частности, накопление началось еще с того момента, когда Россия пыталась вытеснить СОУ, которые вели свою операцию в пределах Курщины", — объясняет представитель пограничной службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать дальше после наступления России на Сумщину. По мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, есть несколько вариантов.