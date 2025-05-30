Не упустите возможность отдохнуть в селе, где творили Франко и Леся Украинка: почему стоит выбрать Криворовню для отпуска (фото)

У туристов будет возможность посетить отреставрированную виллу Грушевского

Криворовня – село в Ивано-Франковской области, которое называют "украинскими Афинами" из-за особенностей его рельефа, имеющего форму горного амфитеатра. Там творили Иван Франко, Михаил Коцюбинский, Леся Украинка, а первый президент Украины Михаил Грушевский имел собственную виллу.

"Телеграф" расскажет, чем особенно это место, как добраться до Криворовни и где можно остановиться на ночлег среди карпатской тишины.

Что известно о Криворовне

Село расположено в доле реки Черный Черемош, в 7 километрах от Верховины. Название происходит от кривой формы равнины, на которой раскинулось поселение. В конце XIX – начале XX века Криворовня стала центром украинской культурной жизни – здесь каждое лето отдыхали и работали Франко, Грушевский, Леся Украинка, Стефаник, Черемуха, Хоткевич. Именно в Криворовне Михаил Коцюбинский написал "Тени забытых предков", а Сергей Параджанов снял одноименный фильм

Как доехать до Криворовни

Удобнее всего добраться маршруткой из Косова или Верховины. Из Ивано-Франковска в Верховину курсируют автобусы и частный транспорт, а добраться до самого областного центра можно поездами и автобусами практически из каждого города Украины.

Сколько стоит проживание в Кривом Роге

Цены на жилье в Криворовне и окрестностях в 2025 году стартуют от 275-800 гривен за ночь в скромных усадьбах и хостелах. Номера среднего класса с хорошим рейтингом стоят в пределах 1000–1600 гривен. Варианты премиум уровня с панорамными видами, саунами и чаном могут достигать 3000-5000 гривен за ночь.

Почему стоит поехать именно туда

Криворовня – это не просто село, а живая память об эпохе, которая формировала украинскую нацию. Гуцульская культура, аутентичная еда, горы и чистый воздух – все это сделает поездку туда незабываемой.

Туристам советуют посетить пешие прогулки в Гуцульские качели, музеи Ивана Франко и Грушевского, а также рафтинг.

Напомним, ранее Телеграф писал, что отдых в Украине может быть не менее впечатляющим благодаря живописным озерам с прозрачной водой и горным пейзажам. А для любителей пляжного релакса отличным вариантом станет побережье Днестра в Черновицкой области.