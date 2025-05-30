Мечта коллекционера: легендарный будильник из СССР продают по символической цене в Украине

Стоит такая вещь копейки, однако возможна и договоренность по цене

Когда-то этот будильник был незаменимым другом утреннего пробуждения и мечтой многих, а теперь — раритет. В Волынской области, в селе Рованцы, выставлен на продажу настоящий артефакт советского прошлого — механический будильник "Ракета", изготовленный еще во времена СССР.

Данное объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. На фото видны круглый металлический корпус, белый циферблат, большие черные арабские цифры от 1 до 12, три стрелки, а также фирменная надпись "RAKETA" с логотипом. Его стиль сразу узнаваем для всех, кто хоть раз имел дело с техникой советских времен.

Продавец – частное лицо – уверяет, что будильник в рабочем состоянии, а цена вопроса – 1 000 гривен, однако возможна и договоренность. Подобные вещи сегодня представляют ценность не только коллекционерам, но и тем, кто ценит винтажные вещи с историей.

Напомним, в Виннице на продажу выставлены винтажные часы "Ракета 24 часа" советской эпохи — той же марки, что и вышеупомянутый лот. Продавец отмечает, что прибор сохранен в отличном состоянии: не полировался, механизм работает исправно. Это механическая модель с аналоговым 24-часовым циферблатом, что делает ее необычной по сравнению со стандартными часами.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают уникальную "Лялю" из СССР. Автор объявления просит за нее более 130 тысяч грн – узнайте, в чем "фишка".