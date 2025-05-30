В Украине продают редкую книгу времен СССР: посмотрите свою библиотеку, вы можете заработать большие деньги

Такая реликвия будет интересна коллекционерам исторических документов, исследователям полярных экспедиций и музеев

В Украине продается уникальная историческая реликвия – карта дрейфа советской полярной станции. Она была выпущена в 1940 году.

Предложение появилось на украинском рынке. Товар предлагают за 15 000 гривен.

Что это за карта

Карта показывает маршрут дрейфа одной из советских дрейфующих станций "Северный полюс" — первой в мире полярной научно-исследовательской дрейфующей станции. Концепция таких станций была разработана после успеха легендарной экспедиции Ивана Папанина в 1937-1938 годах, когда четыре советских ученых 274 дня дрейфовали на льдине от Северного полюса до Гренландии, преодолев 2,5 тысячи миль.

Автор объявления пишет, что "Труды дрейфующей станции "Северный полюс". Т. 1 — единственный, второй том так и не вышел.

"Экземпляр из очень незначительной части тиража, выходившего в цельнокожаном переплете. Отличная сохранность. Редкость", — пишут в объявлении.

Уникальность предложения

Карта 1940 г. представляет особую ценность, поскольку документирует один из первых этапов систематического исследования Арктики с помощью дрейфующих станций. Она содержит подробный маршрут дрейфа, ориентировочные отметки и научно-географическую информацию того периода.

Такая реликвия будет интересна коллекционерам исторических документов, исследователям полярных экспедиций и музеев.

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