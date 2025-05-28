Сразу двум областям в Украине отключат интернет "Киевстар": в чем причина

3G понемногу становится историей

"Киевстар" отключает 3G на Днепропетровщине и Львовщине. С 26 августа 2025 г. частоты передадут под 4G.

Об этом сообщают в пресс-службе компании. В сообщении отмечается, что под отключение попадет 6 городов и окрестных поселков Днепропетровщины, а также 5 городов во Львовской области.

Где не будет работать 3G

Днепропетровская область : Днепр, Каменское, Вольногорск, Подгородное, Слобожанское, Новомосковский район, Каменский район, Самар (Новомосковск).

: Днепр, Каменское, Вольногорск, Подгородное, Слобожанское, Новомосковский район, Каменский район, Самар (Новомосковск). Львовская область: Дрогобыч, Стрый, Трускавец, Борислав, с. Шептицкое Червоноградской общины.

Также известна причина такого решения. Вроде бы специалисты готовят сеть к запуску 5G. Поэтому жителям Днепропетровской области обещают более стабильную связь и в десять раз более быстрый интернет.

"Абоненты и дальше будут пользоваться звонками, SMS и другими мобильными сервисами, но вместо мобильного 3G-интернета для них будет доступен скоростной 4G". — объясняют в "Киевстар".

Если телефон еще держится на старой SIM-карте, то заменить ее можно на USIM. Это бесплатная услуга, которая сохранит ваш номер. Чтобы это сделать, нужно прийти в ближайший магазин "Киевстар".

USIM-карта – это "симка" нового поколения, поддерживающая технологию LTE. Кроме этого, USIM-карты очень хорошо защищены от клонирования и взлома, а также подключения к "пиратской" сети за счет использования современного и более сложного (защищенного) алгоритма аутентификации SIM-карты в сети.

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